¡Te encantará esta colección que enaltece el poder de la raza negra! El diseñador Diego Guarnizo con su colección “Feliza” rindió un bello homenaje a los colores y sabores del Pacífico colombiano y a sus maravillosas mujeres afrodescendientes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Feliza" la colección de Diego Guarnizo presentada en Colombiamoda 2022 fue una de las pasarelas más fantásticas de toda la feria, tal y como descubrirás en este vídeo. El Pacífico colombiano recibió un emotivo y merecido tributo a su cultura y su memoria que encontraron en la moda un vehículo ideal para preservar sus tradiciones, para enaltecer y honrar la belleza y el poderío de la raza negra. guar 1 Credit: Cortesia Inexmoda Se presentaron 85 sensacionales prendas, llenas de color, sabor, textura y magia. Para crearlas, Diego Guarnizo se inspiró en las "platoneras", mujeres afrocolombianas que desfilan por las calles del puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, llevando pescado y mariscos frescos sobre su cabeza en este tradicional platón de aluminio. Vimos fabulosos abrigos, trajes, faldas, camisas y camisetas en fondos oscuros y azules intensos, realzados con detalles vibrantes en rojos, verdes y rosados. Los tucanes, aves tradicionales de la selva pacífica estaban impresos en las prendas pero también inauguraron el desfile acompañados por las voces de mujeres reales que recordaban vivencias y tradiciones gastronómicas como el famoso "viche" o licor ancestral de la zona. Guar 2 Credit: Cortesia Nicolas Aristizabal También vimos prendas con toques artesanales con chaquiras que trabajan las mujeres indígenas de la comunidad emberá chamí. Otras propuestas fueron adornadas con flecos y trenzados inspirados en el cabello real de las mujeres negras. Un detalle interesante tuvo que ver también con los materiales de varias prendas, unas elaboradas con algodón cultivado en esta región y otras con textiles sostenibles a base de cáñamo, la fibra natural de la planta Cannabis, biodegradable, reciclable y también antibacterial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La magia se intensificó al final del show con la presencia en pasarela de las mujeres del Pacífico, luciendo prendas estampadas con historias de su territorio y mensajes como "razón y corazón". Guar 3 Credit: Cortesia Nicolas Aristizabal Este desfile es una preciosa muestra de la importancia de invitar a todas las mujeres de distintas etnias y culturas a apreciar y llevar prendas que capturan las vivencias, anhelos y tradiciones de una zona de Colombia que cada vez está cobrando mayor relevancia y protagonismo. ¡Bravo Diego Guarnizo!

