Puedes obtener esta coqueta blusa que lució Meghan Markle por solo $20 La marca tiene muchas de sus piezas con hasta un 70% de descuento Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya sabemos, hace unos meses Meghan Markle y su esposo Harry dejaron atrás sus roles como miembros de la familia real y se embarcaron en una nueva vida. La pareja se quedó en Canadá por unos meses y luego se mudaron a la ciudad de Los Ángeles, California desde dónde piensan criar a su hijo y de paso trabajar en sus respectivos proyectos. Aunque ya llevan varios meses en la ciudad, la pareja no se deja ver muy a menudo. Recordemos que cuando vivía en Londres, Markle siempre nos deleitaba con sus increíbles looks, al igual que en los varios viajes de trabajo que hizo junto a su esposo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Uno de sus viajes más memorables fue el que hizo a Sudáfrica en dónde la vimos luciendo atuendos increíbles, unos superelegante de marcas prestigiosas, y otros más casuales como el que lució durante una visita privada al memorial de Uyinene Mrwetyana en Cape Town. En esa ocasión vimos a la exactriz luciendo jeans con un coqueto top crema con delicados vuelos de la marca Everlane, el cual en ese momento costaba $78 La buena noticia es que esa misma blusa, que es perfecta para las temperaturas de verano, tiene un increíble descuento y ahora la puedes obtener por tan solo $20. Así como lo lees. Ahora puedes lucir como la misma duquesa de Sussex sin tener que invertir una fortuna. Image zoom Cortesía En otras ocasiones también hemos visto a Markle llevando piezas de esta marca, que está dentro de sus favoritas. Eso sí, la tienda está teniendo un increíble sale, así es que hay muchas otras piezas que también están en descuento y todo se está vendiendo como pan caliente. Entra ya a Madewell.com y compra la blusa de Markle y otras de las piezas que están en descuento.

