Si estás batallando con los sofocos de la menopausia este producto podría ser tu salvación La mayoría de las mujeres que lo han usado, aseguran que el alivio es instantáneo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La menopausia es uno de los mayores achaques de las mujeres de más de 50 años, incluso a algunas les llega antes, y la verdad es que son pocas las cosas que se pueden hacer para mejorarla. Sabemos que tomar suplementos hormonales es una de las principales y más efectivas soluciones y por eso es lo más recomendado por los doctores. También existen remedios caseros que aprendemos de las abuelas, pero para muchas nada de esto es suficiente. Por suerte cada día más compañía están lanzando productos que pueden ayudar con este mal. Uno de ellos es un nuevo espray que promete refrescarte justo cuando experimentas esos insoportables sofocos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos del Hot Flash Cooling Mist, de Pause, un producto que promete hacerte sentir mejor al instante. Sabemos que los sofocos o hot flashes, producidos por los cambios hormonales, son una parte inevitable de la menopausia, pero por suerte ahora se pueden mejorar cada vez que ocurran. Este espray crea una especia de confort durante los sofocos creando una sensación de frío en el cuerpo, calmando la piel y haciéndote sentir más fresca. Su ingrediente principal es el compuesto especial que creó la marca, que además de ayudar a hacerte sentir mejor, también promueve la producción de colágeno en la piel para que luzca más firme. También contiene extracto de flor la flor margarita falsa o espanta muertos y hojas de albahaca santa de Brasil. Image zoom Cortesía Según los reviews publicados en la página principal de la marca, este producto ha sido una salvación para muchas mujeres que sufren de este mal, sobretodo durante los meses más calientes del año. Incluso funciona tan rápido que muchas lo consideran milagroso. Así es que ya sabes, si estás batallando con la menopausia o conoces a alguien que lo esté pasando, esta es una excelente alternativa. El Hot Flash Cooling Mist, de Pause cuesta $39 y lo puedes encontrar en Pausewellagaing.com.

Close Share options

Close View image Si estás batallando con los sofocos de la menopausia este producto podría ser tu salvación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.