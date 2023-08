La esposa de Kanye West se roba todas las miradas con atuendo transparente ¿te lo pondrías? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bianca Censori deja poco a la imaginación mientras Kanye West camina descalzo en Italia Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Mientras Kanye West caminaba descalzo, su esposa Bianca Censori dejó poco a la imaginación con este traje semitransparente. Empezar galería Bianca Censori con un atuendo revelador en Italia Bianca Censori deja poco a la imaginación mientras Kanye West camina descalzo en Italia Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Bianca Censori dejó poco a la imaginación mientras Kanye West caminó descalzo durante sus vacaciones en Italia. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Arrancó la esperada gira de RBD! rbd tour Credit: Edwin Rodríguez RBD comenzó su muy esperada gira de reunión com dos emotivos y electrizantes conciertos en El Paso y Houston, Texas, como parte de su gira mundial totalmente agotada. 2 de 7 Ver Todo Juan Manuel Barrientos se comprometió ¡felicidades! Juanma Barrientos compromiso Credit: M&M The Agency Sobre un bote en medio del mar Mediterráneo, tras recorrer la mágica gruta Azul, el famoso chef colombiano Juan Manuel Barrientos se comprometió con la modelo María Antonia Idárraga. Como en un cuento de leyenda, sobre un yate tras conocer una de las maravillas naturales del mundo, el chef paisa le dió la sorpresa a su prometida. ¡Felicidades! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sasha Obama de compras Sasha Obama va de compras a Trader Joe's como persona común y corriente Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La hija de Michelle y Barack Obama, Sasha Obama, fue fotografiada yendo de compras a un supermercado en Los Ángeles. 4 de 7 Ver Todo Jeff Bezos y Lauren Sanchez ¡buen provecho! Jeff Bezos y Lauren Sanchez disfrutan de una cena románntica en Giorgio Baldi Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jeff Bezos y Lauren Sanchez disfrutando de una cena romántica en Santa Monica. 5 de 7 Ver Todo Kendall Jenner, Hailey Bieber y amigas a bordo de un yate Kendall Jenner, Hailey Bieber y unas amigas disfrutan del tequila de Kendall en un yate en Los Cabos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kendall Jenner, Hailey Bieber y unas amigas gozando del buen clima y algunas bebidas a bordo de un yate en Los Cabos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Britney Spears con hombre misterioso Britney Spears sale de un restaurant junto a un hombre misterioso en LA Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Britney Spears fotografiada por el lente del paparazzi saliendo de un restaurant junto a un hombre misterioso en Los Ángeles. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

