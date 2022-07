Todos los detalles del espectacular desfile de Dolce & Gabbana Alta Moda en Sicilia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Para celebrar el décimo aniversario de sus desfiles de alta costura, el dúo de diseñadores sicilianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana, homenajearon a su tierra natal con un fabuloso show lleno de referencias a la cultura italiana y plagado de estrellas. Empezar galería El escenario desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía El increíble desfile se llevó a cabo en la Plaza del Duomo en Ortigia, una isla de la región de Sicilia, de donde son oriundos los diseñadores. Las modelos bajaban por u na escalinata y paseaban por todo el frontal de la catedral, bajo la mirada de dos pasos religiosos, Santa Lucía patrona de Sicilia y un Cristo. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio La inspiración desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images El alma de Sicilia, su cultura, religión, tradiciones, gastronomía, parajes naturales como la gruta de los cordeleros, el barroco de Carvaggio, también sus gentes, la devoción a Santa Lucía... todo esto inspiró al dúo de diseñadores que consiguieron materializar la esencia de esta isla encantada en sus diseños de una manera exquisita. 2 de 14 Ver Todo Invitadas VIP desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Por supuesto el desfile estuvo lleno de caras conocidas. Drew Barrymore, Mariah Carey, Sharon Stone y Helen Mirren fueron algunas de las más destacadas, todas con fabulosos diseños de la casa italiana. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Celebridades D&G <p>Otras estrellas que dijeron presente fueron las actrices Emma Roberts y LupitaNyong'o, y las cantantes Anitta y Ciara, quien asistió con su esposo y sus tres hijos. Todas eligieron modelos acordes a su estilo. </p> Otras estrellas que dijeron presente fueron las actrices Emma Roberts y LupitaNyong'o, y las cantantes Anitta y Ciara, quien asistió con su esposo y sus tres hijos. Todas eligieron modelos acordes a su estilo. 4 de 14 Ver Todo Más VIPs desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Tampoco quisieron perderse el show Vanessa Bryant y su hija Natalia, Heidi Klum y Kris Jenner con su pareja, Corey Gamble. 5 de 14 Ver Todo Entrada angelical desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Las modelos descendían por la escalinata, flanqueada por mujeres vestidas de negro al estilo siciliano tradicional. El primer diseño en aparecer fue este nminivestido blanco con grandes querubines en los hombros. Los angelitos estaban confeccionados a mano, con pétalos y mini drapeados. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dominicana presente desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía La modelo dominicana Lineisy Montero, habitual de las Semanas de la Moda más importantes, desfiló con un llamativo conjunto negro con detalles barrocos en dorado. Esta combinación de colores fue una de las más vistas de la noche. 7 de 14 Ver Todo Tejidos tradicionales desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images Las siluetas de los trajes tradicionales se materializaron en glamorosos tejidos: tules, encajes, guipur... En el desfile vimos muchos diseños en sofisticado negro, con las modelos cubriendo sus cabezas con velos cortos festoneados de encaje. Las transparencias, brillos, pedrería y detalles rococó acompañaron a accesorios religiosos como rosarios, misales, joyas en forma de cruz o imágenes de la Virgen. 8 de 14 Ver Todo Homenaje dorado desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Esta capa dorada es un homenaje a la catedral de la ciudad. Confeccionada en lurex con un efecto claroscuro como el que usaba Caravaggio en sus cuadros, los querubines y las flores parecen salir de la prenda. Mientras que un sagrado corazón en el centro de la capucha acapara todo el protagonismo de la parte trasera. El dorado estuvo muy presente en el show en abrigos bordados con pedrería brillante y chaquetas joya con mangas abullonadas. También desfilaron piezas en terciopelo vinotinto y vanguardistas trajes plateados. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Flores por doquier desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Las flores, siempre presentes en los diseños de la firma, aparecieron bordadas en distintos tejidos, pero también estampadas y en forma de apliques tridimensionales. Las vimos en diseño monocromáticos, recubriendo elaboradas capuchas, sobre las faldas, decorando los vestidos, tocados... 10 de 14 Ver Todo Ganchillo artesano desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Otra maravilla fueron los vestidos de crochet, en varios colores, con base tul bordada a mano con flores, espirales, hojas... para reproducir el estilo único del encaje siciliano clásico. 11 de 14 Ver Todo Juego 3D desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía En un desfile protagonizado por el negro, el blanco y el oro, vimos pinceladas de color en unas pocas y llamativas piezas. Amarillo, rojo, rosa pastel, magenta, naranja y verde fueron los tonos elegidos por los modistos. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Final apoteósico desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía También vimos faldas midi, lujosos corsés, delicados tules con bordados, hombros estructurados y varias piezas con mucho con mucho volumen pero de apariencia etérea, como el espectacular abrigo rojo de hombros caídos y larguísima cola que cerró el desfile y que la modelo lució sobre un minivestido negro de aire lencero. 13 de 14 Ver Todo Cuadro viviente desfile dolce gabbana alta moda sicilia 2022 Credit: Cortesía Más de cien modelos, actores y actrices rindieron homenaje a la ópera clásica Cavalleria Rusticana de Piero Mascagni. Tras desfilar, las maniquíes se iban colocando de manera teatral por las escalinata y el frontal de la iglesia creando un dramático efecto. 14 de 14 Ver Todo

