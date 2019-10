Especiales con Kika: mascarillas caseras para una piel de cine Calabaza, y granada, dos ingredientes estrella del otoño que tienen muchos beneficios para tu piel. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Igual que los expertos recomiendan incluir en tu dieta alimentos típicos de cada temporada, ¿por qué no aplicar esta máxima a tu piel? Nuestra colaboradora experta en moda y belleza, Kika Rocha, nos propone esta semana dos recetas caseras super fáciles con dos de los ingredientes estrella del otoño, dentro y fuera de La Cocina. ¡No te las pierdas! “Hoy nos concentramos en las semillas de calabaza”, explica la colombiana. “Es importante que una vez secas las pongas a remojar el día anterior. Se meten en la licuadora, se agregan dos cucharadas de miel y de unas 15 a 20 gotas de aceite de almendras”. Después de licuarlo muy bien debería quedar una pasta que puedes aplicar por todo el rostro y dejarla reposar entre 10 y 15 minutos. La calabaza es muy rica en vitamina A, lo que la hace ideal para darle a tu piel una dosis extra de hidratación y puede ayudar con las manchas. Image zoom La segunda receta es especialmente detox ya que combina un poderoso duo antioxidante de granada y té verde. “En la antigüedad se conocía como el elixir de la juventud”, explica Kika, que ha diseñado un tónico que se puede conservar en la nevera para además darte un boost refrescante cuando te lo aplicas en la cara. No te pierdas todos los detalles de esta mezcla en el video al comienzo del artículo. Image zoom Si no tienen tiempo en casa, la experta recomienda productos de belleza que puedes encontrar en cualquier farmacia y que contienen estos ingredientes de temporada, como las mascarillas de semillas de calabaza y granada de Aveeno. $7,68 en Walmart.com Advertisement EDIT POST

