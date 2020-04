Los mejores remedios caseros de Latinoamérica para tu cabello y piel Descubre los ingredientes naturales y recetas caseras tradicionales de Latinoamérica para mimar tu cabello y tu piel By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Hay que ponerse creativas! Si a ti también te ha tocado pasar el aislamiento social en casa, después de un mes posiblemente ya ni sepas qué hacer para matar el tiempo. ¿Qué tal si te dedicas un tiempo extra a ti misma? Este es el mejor momento darte mimos y por qué no aprovechar muchos ingredientes de la cocina y tradiciones que has heredado de tu familia o de alguna amiga. Esta semana, nuestra experta en belleza natural Kika Rocha nos trae unas recetas naturales típicas de distintas zonas de Latinoamérica que le han compartido algunas de sus amigas. ¿Ya las conocías? La diseñadora de moda y accesorios Adriana Castro propone desde Barranquilla una mascarilla natural a base de guineo y aguacate con muchísimos nutrientes para tu melena. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Primero, tritura el guineo o banana con un tenedor. Añade la yema de huevo y lo mezclas bien. Después añades el aguacate sin cáscara ni hueso y lo trituras bien. Aplica la mezcla sobre el cabello seco y déjala actuar durante al menos 30 minutos, cuanto más tiempo mejor. Si además lo cubres con un gorro de baño o papel de aluminio mientras tanto consigues que los ingredientes se concentren más y penetren mejor. "Resalta el color, humecta el cabello y suaviza", explica la colombiana. No te pierdas el video al inicio del artículo al completo para descubrir más recetas y consejos que llevan años usándose en toda Latinoamérica y son de lo más sencillo, económico y, lo mejor, natural. ¿A qué esperas para ponerlos a prueba? Advertisement

