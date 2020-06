Ejercicios en casa sin gastar ni un céntimo en aparatos Todo lo que necesitas para completar esta rutina de fitness ya lo tienes en casa, ¡manos a la obra! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de más de dos meses de distanciamiento social y de pasar tantas horas en casa haciendo vida sedentaria y poniendo en práctica todas esas recetas con las que nunca te habías atrevido, es más que probable que hayas aumentado de peso. No sufras, esta semana nuestra experta en belleza Kika Rocha te trae una tabla de ejercicios sencilla y efectiva con la que eliminar esa grasita que se ha instalado en la zona del abdomen, caderas o brazos y tonificar músculos para ponerte en forma de nuevo. En esta ocasión Rocha ha contado con la ayuda de la también colombiana Alejandra Londoño, influencer, mamá y amante del gym y la vida sana, que, como la mayoría, se las ha tenido que apañar con cosas que cualquiera puede tener en casa para mantenerse activa sin gastar dinero en aparatos que para muchas ni si quiera se podían conseguir en tiendas en línea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que no hay excusas, si tu problema es que no tienes pesas en casa, mira el video al comienzo del artículo con soluciones de lo más prácticas, como utilizar botellas de agua o incluso bricks de leche o caldo en lugar de mancuernas. Si necesitas más consejos sobre cómo ponerte en forma sin salir de casa y mientras no podemos ir al gym, no te pierdas estos ejercicios para fortalecer los brazos, glúteos y abdomen y algunas ideas de desayunos saludables para perder peso aunque seas amante de los dulces. ¡Ya no hay excusas que valgan!

Close Share options

Close View image Ejercicios en casa sin gastar ni un céntimo en aparatos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.