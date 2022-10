Conoce a Manel Torres, el español detrás del vestido viral de Bella Hadid en París hecho con tela ¡en spray! El doctor Manel Torres es el inventor de Fabrican, un tejido en spray con el que crearon un vestido sobre Bella Hadid en el desfile de Coperni. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda de París se ha despedido hasta la próxima temporada pero uno de los desfiles de la pasarela parisina se va a quedar para siempre grabado en nuestra retina. Hablamos del show de Coperni. La firma presentó sus propuestas para la primavera verano del año que viene protagonizadas por sensuales vestidos con estratégicas aberturas, looks con paneles conectados por hilos metálicos, hombreras exageradas y piezas súper especiales como un traje con cristales bordados que tintineaban al caminar o un bolso confeccionado en oro que pesaba un kilo y sería fundido al finalizar el espectáculo. Pero por si esto fuera poco, cuando pensábamos que ya había terminado el show, la modelo Bella Hadid apareció y caminó majestuosa hasta una plataforma iluminada vestida solo con una tanga y cubriéndose el torso desnudo con los brazos. Entonces sucedió un momento mágico. Tejido español vestido viral Bella Hadid Coperni Credit: Pierre Suu/Getty Images Con sendos aerosoles cargados con lo que parecía pintura blanca, Manel Torres, un científico español detrás de esta invención, y un asistente comenzaron a rociar el cuerpo de la escultural modelo. Un momento que nos recordó al desfile de primavera 1999 de Alexander McQueen, cuando dos brazos robóticos pintaron con spray negro sobre la modelo Sharlom Harlow mientras ella desfilaba. Tejido español vestido viral Bella Hadid Coperni Credit: Pierre Suu/Getty Images En esta ocasión, no eran robots ni era pintura. El producto que rociaron sobre Hadid es fabrican. Una fórmula con algodón o fibras sintéticas suspendidas en una solución de polímeros, que cuando entran en contacto con una superficie como la piel, se seca y crea una tela. Tejido español vestido viral Bella Hadid Coperni Credit: Pierre Suu/Getty Images Detrás de esta tecnología está el doctor Manel Torres, quien trabaja en el Bioscience Innovation Centre de Londres y es el director de Fabrican Limited, la empresa que ha creado el spray. Torres es amigo de uno de los cofundadores de Coperni y director creativo de la firma, Sébastien Mayer. Las posibilidades de esta tela en spray son casi infinitas, como explican desde la empresa. "Nuestra tecnología se puede utilizar en muchas industrias, lo que tiene un impacto positivo en la vida de millones de personas y beneficia al medio ambiente. Desde ropa en aerosol hasta parches médicos en aerosol y toallitas higiénicas en aerosol, Fabrican está desarrollando productos con beneficios reales". Tejido español vestido viral Bella Hadid Coperni Credit: Pierre Suu/Getty Images Todos fuimos testigos de esas posibilidades. Al principio, vimos como el cuerpo de la modelo se cubría con un fino velo de color blanco, mientras el olor a sintético inundaba la sala de los tejidos del Museo de Arts et Métiers de París; pero poco a poco, mientras los técnicos continuaban con su trabajo, un vestido se iba materializando. Cuando finalizaron con los aerosoles, en 8 minutos, una asistenta de costura realizó una abertura en la falda y bajó los tirantes, ahora materiales, a los hombros de la modelo. Así Hadid desfiló con la pieza recién creada y saludó al público junto a los fundadores de la marca Sébastien Mayer y Arnaud Vaillant. Tejido español vestido viral Bella Hadid Coperni Credit: ULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images Además de crear prendas al gusto del consumidor, pudiendo confeccionar hasta zapatos, este tejido "mágico" puede lavarse y reutilizarse. Incluso podría emplearse en la creación de prendas inteligentes que nos ayuden a controlar nuestro estado de salud. ¡Piensen en todas las posibilidades! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece ciencia ficción, pero solo es ciencia y moda.

