¿Se rapó? Esmeralda Pimentel sorprende con su cambio de look más radical La actriz mexicana ya se había cortado meses atrás su larga cabellera pero en esta ocasión decidió dar un paso más. ¡Mira el resultado! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una famosa que ha sorprendido con sus cambios de imagen durante la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus esa ha sido Esmeralda Pimentel. Si hace apenas unos meses la protagonista de exitosas telenovelas como La vecina y El color de la pasión dejaba a muchos con la boca abierta al deshacerse de su larga caballera para dar paso a un corte bob que ella misma se hizo con la tijera de cocina de su casa; ahora ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su cambio de imagen más radical hasta la fecha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bella actriz mexicana compartió recientemente varias imágenes a través de su perfil de Instagram en las que se le puede ver con parte de su cabeza rapada. "¿Silvestre? Posiblemente", escribió Esmeralda junto a la instantánea. La actriz no especificó si su arriesgado look tiene que ver con un nuevo personaje que va a interpretar próximamente, pero tiene toda la pinta de que así sea. Lo que no parece muy probable es que ese proyecto esté relacionado con una telenovela puesto que por el momento la intérprete de 30 años no tiene planes de regresar. De hecho, desde que encabezó en 2018 para Televisa y Univision la teleserie La bella y las bestias Esmeralda se ha mantenido alejada de la televisión. La actriz, fiel defensora de la belleza natural de las mujeres, acaparó titulares semanas atrás tras dar a conocer una imagen en la que posa desnuda y mostrando sus defectos físicos. "[La fotografía] es un llamado a reinterpretar la belleza", dijo Pimentel tras las críticas recibidas. "De eso va; saber que somos bellas y bellos, no solamente desde la cuestión física, sino desde la acciones que tomamos para hacer de este país [México] un país más justo".

