No vas a creer cómo Esmeralda Pimentel se deshizo de su larga cabellera La actriz hizo la confesión en su cuenta de Instagram Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que para las famosas es muy fácil cambiar de imagen, ya sea cortándose el pelo o cambiándolo de color, y esto lo hacen muy frecuentemente. Ahora bien, desde que los estadounidenses fueron puestos en cuarentena, a las famosas al igual que a nosotras, se les ha complicado arreglarse el cabello, hacerse las uñas o depilarse. La verdad es que, si las cosas más simples se han complicado, cambiarse por completo el color de pelo suena a misión imposible para muchas, para algunas que han cambiar de look en medio de la pandemia y tomando en cuenta todos los protocolos de seguridad, mientras que otras han decido hacerse ellas misma lo que necesitan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un ejemplo de eso es Esmeralda Pimentel, quien a la vista de que necesitaba un corte de pelo, no quiso esperar a que abrieran los salones en México y decidió hacerse un cambio de look en casa. “Gracias a mis tijeras de la cocina que todo lo pueden”, escribió la actriz unto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram y en la que se puede apreciar su nuevo corte de cabello. En imagen se puede ver que Pimentel se deshizo de su larga y hermosa cabellera, y ahora luce un corto y moderno bob. No podemos negar que la actriz luce igual de hermosa que con pelo largo. Ahora bien, lo que más nos sorprendió fue saber que este corte se lo hizo con la tijera de cocina que tiene en casa. ¡Wow! Ya sabemos que Pimentel tiene muchos talentos, entre ellos peluquera. Eso sí, no te recomendamos que hagas lo mismo porque el resultado no necesariamente va a ser el mismo.

