Esmeralda Pimentel revela cómo los implantes de senos afectaron su salud La actriz abrió su corazón y confesó que, aún cuando se sentía insegura de su cuerpo, tomó la firme decisión de poner su salud en primer lugar. Además, contó cómo fue el proceso de aceptarse y removerse los implantes.

Esmeralda Pimentel rompió el silencio y habló sin pelos en la lengua de la importante decisión que tomó hace meses para cuidar de su salud y también por amor propio: la explantación de sus implantes de seno. La actriz mexicana de 33 años compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que contó cómo el testimonio de una mujer con la enfermedad de implantes mamarios, hace dos años, le salvó la vida y le hizo tomar más conciencia de la importancia de su salud. "Me sorprendió ver la cantidad de síntomas que tenía; migrañas, ataques de ansiedad, dolores en las articulaciones, diversos problemas en la piel, fatiga crónica, problemas de concentración y memoria, ojos rojos, taquicardia, falta de aire, y una larga lista de malestares debido a una toxicidad provocada por los implantes", escribió en su Instagram. "Estuve 12 años visitando doctores, tomando medicamentos, haciéndome distintos estudios, probando remedios. Algunos médicos me dijeron que era 'hereditario', así que aprendí a malvivir con dolor, con ansiedad, o creer que era parte de ir envejeciendo. Hace 12 años, pensaba que no era suficiente, y que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorran el proceso de aceptarte, respetarte, cuidarte, amarte", añadió. Esmeralda Pimentel Credit: Getty Images / Patricia J. Garcinuno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pimentel, quien protagonizó la exitosa serie de Netflix Donde hubo fuego junto a Iván Amozurrutia, dijo que este viernes cumplía 9 meses de haberse removido los implantes y que no hay día que pase sin recordar lo bella, poderosa y afortunada que es. "Amarme es aceptar mi sombra y decir 'Esta también soy yo' y permitirme ser, sin juzgarme, aprender a estar en calma durante los terremotos emocionales y recordar, que 'Esto también Pasará'. Aprender a habitar todo el abanico de emociones y situaciones sin perderme a mí, eso también es la libertad", continuó.

