Esmeralda Pimentel, desnuda y sin filtros, muestra estrías y cicatrices de sus senos en portada de revista La actriz engalana la portada de la revista Noir sin ropa y muestra las marcas de su cuerpo con orgullo a la vez que lanza un empoderador mensaje de amor propio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Esmeralda Pimentel se encuentra en uno de los mejores momento de su vida. Después de una época difícil, marcada por la insatisfacción laboral y los problemas de salud ocasionados por sus implantes de seno, que le produjeron síndrome de Asia, la mexicana cosecha los triunfos de sus nuevos proyectos profesionales y también en su vida privada. Apenas dos meses después de festejar su primer aniversario de explantada, una fecha que celebró mostrando las prótesis y lanzando un poderoso mensaje, la protagonista de Montecristo posa para la revista mexicana Noir al natural, sin filtros ni retoques, de perfil y tan solo cubierta con una gabardina apoyada en su hombro izquierdo. En la potente portada, Pimentel mira a cámara, con su cabello corto peinado con efecto húmedo y un maquillaje de ojos intenso. Totalemnte desnuda, podemos apreciar las estrías en sus muslos y las cicatrices en los pezones que le dejó la cirugía de explantación, orgullosa de quién es y amándose sin complejos. "Sin filtros, ni retoques y tras celebrar su primer aniversario de explantación, es así como Esmeralda Pimente muestra sus cicatrices post operación", reza el mensaje que han escrito desde la publicación y ha sido compartido por la actriz. Y que prosigue así. "Un homenaje a las mujeres que han conformado la vida de la actriz, pero sobre todo, una dedicación a ella misma. "Soy mis cicatrices" es el mensaje que [Pimentel] transmite en nuestra edición, una reflexión escrita por ella, la cual nos invita a recordar el poder que existe en nosotros, mientras abrazamos la imagen que vemos en el espejo, así como las heridas que cuentan nuestra propia historia". La bella actriz de 33 años lanza un mensaje empoderador en la revista, una carta de amor a su cuerpo, como ella misma lo describe y un homenaje a todas las mujeres, que dedica en especial a su madre. Pimentel también resalta la importancia de creer en una misma y aceptarse tal y como es, con sus miedos y sus defectos. Esmeralda Pimentel desnuda cicatrices senos estrias Credit: Carlos Alvarez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy me enorgullezco de mis cicatrices porque son el testimonio vivo del poder que alberga mi cuerpo. Me recuerdan de dónde vengo y lo resiliente que soy", escribió la intérprete que confesó haberse colocado los implantes en primer lugar, por ceder a la presión social de tener un determinado tipo de cuerpo.

