Esmeralda Pimentel celebra con poderoso mensaje un año sin implantes Tras haber tenido una serie de padecimientos con los implantes de seno, Esmeralda Pimentel decidió retirarlos y ahora es motivo de celebración para la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un año, Esmeralda Pimentel dio a conocer que se quitaría los implantes mamarios debido a una serie de padecimientos físicos que le aquejaban. Ahora, la actriz celebra este primer aniversario de una manera muy especial. "Estoy festejando mi primer aniversario de explantada. ¡Estoy feliz! Me siento más hermosa, más sensual, más femenina, más libre que nunca. Y muy orgullosa, muy orgullosa de haberme quitado estas cosas tóxicas", mencionó Pimentel en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram, junto a diversas fotografías donde muestra los implantes. "Chicas aquí no está la felicidad, aquí no está la belleza, aquí no está la seguridad, no, no no". Además, escribió un mensaje para acompañar dicho audiovisual e imágenes. "¡¡¡¡Mi primer aniversario de explantación!!!". ¡Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca!", se lee en el texto. Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel | Credit: Atilano Garcia/SOPA Images/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias enfermedad de implantes mamarios por haber sido mi comunidad, mi contención y apoyo antes, durante y después de mi cirugía. Gracias a mi madre Esmeralda Murguía y mi hermana Lu Pimentel por haberme sostenido y acompañado durante mi proceso. Ustedes mejor que nadie, saben lo doloroso que fue. Gracias por ser mis aliadas en mi florecer. No solo sanó mi cuerpo, también se regeneró mi corazón", continuó. Gracias a mi cirujano, Dr. Ignacio Buenrostro por tu ética y calidad humana. Gracias a todas las mujeres que todos los días hacen la labor de difundir información sobre el síndrome de Asia y Consciencia de enfermedad de implantes mamarios". La famosa concluyó brindando apoyo a quienes han padecido una condición como la de ella. "Para que cada vez seamos más personas conscientes, saludables, informadas, organizadas. ¡Hoy honro mis cicatrices porque me recuerdan todos los días lo valiente que soy y lo mágico y poderoso que es mi cuerpo! La enfermedad de implantes mamarios es real. No normalizamos vivir con dolor y enfermedad", advirtió. "¡Tu poder y tu belleza están en tu mente, tus creencias y tu corazón! ¡Aprópiate de tu salud y de tus decisiones! ¡No estás sola!". Esmeralda Pimentel ha dejado atrás esa experiencia y ahora puede disfrutar de su vida en todos los aspectos.

