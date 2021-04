La nueva colección de esmaltes del puertorriqueño Joaquin Manuel es perfecta para primavera ¡y sin tóxicos! Inspirado por su madre, quien falleció a causa del cáncer de mama, Joaquin Manuel decidió lanzar su propia línea de esmaltes libre de tóxicos que ahora debuta su quinta colección. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace 20 años que el experto en el cuidado de manos y pies puertorriqueño Joaquin Manuel decidió enfocar su carrera en esta faceta del mundo de la belleza. Una decisión que tomó por una mezcla de casualidad y necesidad, y que le ha llevado a obtener importantes logros, como ser el primer embajador educativo de L'Oréal Paris en el Caribe o lanzar su propia línea de esmaltes de uñas, con su mamá como inspiración. La principal característica de sus productos es la composición, sin ingredientes tóxicos. La madre de Joaquín Manuel sufrió cáncer de mama, y debido al tratamiento, cuando éste le arreglaba las uñas notó que tanto el olor de los químicos presentes en los esmaltes, así como sus efectos, molestaban a su progenitora. Así que apostó por crear su propia línea sin estos componentes dañinos pero con la eficacia y belleza de los pintadas convencionales. Hablamos con el emprendedor para conocer todos los detalles de sus últimos lanzamientos: la colección primavera-verano bautizada PumaRosa que recuerda a los colores de su tierra natal, y un quitaesmaltes a base de ingredientes naturales sin acetona y con vitaminas. Joaquin Manuel manicura esmaltes sin toxicos Image zoom Credit: Cortesía Joaquin Manuel ¿Cómo y cuando decides enfocar tu carrera al cuidado de manos y pies?

Hace 20 años una amiga me llevó a un salón de belleza en mi pueblo natal, Patillas, en Puerto Rico y me ofrecieron trabajo por las tardes, pero la única posición que tenían era limpiando el salón. Lo acepté porque necesitaba trabajar. Ésta era una peluquería muy conocida en el área y tenía mucha clientela. Al poco tiempo surgió la necesidad de que alguien atendiera la sección de manos y pies y yo me ofrecí. "Comencé por necesidad, pero me [fui] enamorando de esta profesión y decidí ponerle todo mi empeño" Entonces, la dueña junto a las empleadas comenzó a entrenarme en manicura básica. La realidad es que comencé por necesidad económica, pero a medida que pasaba el tiempo mi clientela aumentaba y me iba enamorando más de esta profesión, así que decidí prepárame académicamente y ponerle todo mi empeño, hasta lograr convertirme en el primer embajador educativo de L'Oréal en el Caribe. ¿Qué te inspiro para crear tu propia línea de esmaltes?

Mi madre fue mi inspiración, siempre la tengo en mi mente a la hora de crear un color. Todo surge cuando le diagnostican cáncer de seno, y comienza sus tratamientos de quimioterapia. Yo notaba como entre los efectos secundarios que tenía, el malestar al arreglarle sus uñas por el olor de los esmaltes. Me entristecía mucho lo que le ocasionaban los químicos de estos esmaltes y le prometí que iba a crear una fórmula con la que le arreglaría sus uñas, de rojo, su color favorito. Lamentablemente, en el proceso mi madre muere y no pude crear la colección en ese momento, pero luego me armé de valor y pensé en las muchas mujeres que están viviendo lo mismo que ella y es cuando me decido a emprender vuelo en el mundo de la formulación de esmaltes libre de tóxicos, y surge Joaquín Manuel 7 Free Nail Polish Collection. Por cierto, la primera colección, que lanzamos en el 2018, el protagonista es el color rojo al que llamé Mom Dushi en honor a mi mamá. "Mi madre fue mi inspiración, le prometí que crear una fórmula [sin químicos]. Lamentablemente en el proceso ella murió, pero pensé en las mujeres que viven lo mismo y decidí emprender el vuelo" Joaquin Manuel manicura esmaltes sin toxicos Image zoom Credit: Cortesía Joaquin Manuel La colección primavera-verano 2021 PumaRosa cuenta con los colores Condado Beach, Jamaica Flower, Blanco Blanco, Vacation in Punta Cana, Flamingo in Hawaii, Tropical Island Sunset Flamenco y el propio PumaRosa. Puedes encontrar todas las colecciones de Joaquin Manuel en su página web www.joaquinmanuel.com ¿Cuánto tiempo te costó investigar hasta que hallaste una fórmula que cumpliera tus expectativas?

El proceso de investigación, creación y prueba duró 2 años. Logré la fórmula que quería con la ayuda del asesoramiento de científicos, químicos y manicuristas que me ayudaron a crear esmaltes con una excelente calidad y que ofrecen la belleza a las uñas sin sacrificar la salud de las clientas ni de mis colegas manicuristas. Estos últimos se benefician ya que no tienen que estar expuestos a esos químicos comprometiendo su salud. También diseñé la brocha, la cual facilita la aplicación del esmalte. Ésta la hice superando las debilidades de las brochas convencionales que tanto entorpecen el trabajo del manicurista. ¿Cómo eliges los nombres de los esmaltes?

Primero que todo mi gran motivación es mi madre. Sin embargo, te puedo decir que detrás de cada nombre y color hay una historia vivida. Puede ser mía o de alguna de las tantas mujeres que se han sentado en mi mesa de manicura y se desahogan contándome anécdotas con las cuales además de aprender me identificaba. Te puedo decir que esta parte creativas es la que más me gusta. ¿Qué beneficios tienen tus esmaltes a la hora de cuidar las uñas?

Nuestra fórmula está creada sin los 7 principales químicos tóxicos que afectan tus uñas y que pueden causar diferentes condiciones de salud entre ellas, cáncer. Los beneficios de nuestra tecnología nos permiten tener uñas largas fuertes y saludables proporcionando vitaminas y nutrientes para restablecer las uñas dañadas, débiles y amarillas. Llevándolas a su máxima belleza. Todo esto sin sacrificar la calidad de los esmaltes ya que duran lo mismo que cualquier esmalte convencional. ¿Porque es tan importante ser consciente de los ingredientes de nuestros productos de belleza?

Porque lamentablemente llevamos muchos años exponiéndonos a químicos que a largo plazo afectan la salud. Personalmente me preocupa el bienestar de mis clientas y siempre trato de aconsejarlas que verifiquen los ingredientes que contienen los productos de belleza que utilizan. Todo se traduce en salud. Joaquin Manuel manicura esmaltes sin toxicos Image zoom Credit: Cortesía Joaquin Manuel Esmalte PumaRosa, de la nueva colección del mismo nombre, de Joaquin Manuel. $12.50. joaquinmanuel.com ¿Qué tipo de colores encontramos en la nueva colección de primavera verano 2021?

El color que va a dominar esta primavera verano es el rosa fucsia, este color es el protagonista en las principales pasarelas del mundo para la próxima temporada de primavera-verano 2021. A mi nueva colección la he llamado PumaRosa, y el protagonista que lleva el mismo nombre es un rosa fucsia de escándalo. Éste representa alegría, energía, ganas de disfrutar la vida. Los demás colores también contagian todos esos sentimientos. En PumaRosa encontrarán tonos brillantes de amarillo, azules, blanco y otros colores que representan el calor y la alegría de la mujer caribeña. Además de los nuevos esmaltes, recientemente has lanzado también un quitaesmaltes hecho a base de plantas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado desarrollar este producto?

Sí, no podía completar mis colecciones si no le proveo a mis clientas una fórmula libre de tóxicos para remover los esmaltes de sus uñas. Es en entonces que después de un año y muchos estudios logré la formula del Natural Plant Based Polish Remover sin acetona, a base de plantas, soya, aceite de limón y vitaminas A, C y E. Joaquin Manuel manicura esmaltes sin toxicos Image zoom Credit: Cortesía Joaquin Manuel Quitaesmaltes Natural Plante Based Polish Remover, de Joaquin Manuel. $15. joaquinmanuel.com ¿Es igual de efectivo que los convencionales con acetona?

Es igualmente de efectivo, con el valor añadido que pueden estar seguras de que no están perjudicando su salud. ¿Qué beneficios tiene frente a los quitaesmaltes químicos?

Lo principal es que no se está poniendo en peligro la salud y su fórmula, además de quitar el esmalte fácilmente, al utilizarlo le estas dando un tratamiento a las uñas y cutículas ya que contiene los nutrientes que se necesitan para mantenerlas saludables, fuertes y no perjudicar la salud. Es totalmente orgánico, proporciona hidratación profunda con vitaminas A ,C y E y aceite de limón y no reseca - la acetona pura reseca grandemente tus uñas y las debilita, las pone blandas y desnutridas-. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El sueño comenzó con esmaltes pero en el camino he descubierto que podemos hacer mucho más para llevar salud y belleza a todas las mujeres del mundo" ¿Tienes pensado sacar más productos relacionado con el cuidado de las uñas en un futuro?

Sí, me interesa mucho el cuidado de las manos, pies y cuerpo en general. Estamos trabajando en la formulación de productos para la piel de alta tecnología y libre de químicos abrasivos. El sueño comenzó con esmaltes pero en el camino he descubierto que podemos hacer mucho más para llevar salud y belleza a todas las mujeres del mundo.

