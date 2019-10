La nueva ola de esmaltes de uñas naturales no tóxicos

La revolución de la cosmética “clean”, libre de químicos, de siliconas, parabenos, etc. cada vez le gana más terreno a la cosmética tradicional y ahora le ha llegado el turno a la manicura. La máxima que siguen la mayoría de las marcas de esmaltes alternativas que se autodenominan como no tóxicas, es no incluir al menos estos 3 ingredientes: dibutyl phthalate (DnBP), tolueno y formaldehído, después de que se las relacionara con problemas de fertilidad, problemas neurológicos y de desarrollo y cáncer.

Cuando leí más sobre este tema y cómo incluso se había encontrado presencia de estos químicos en fetos me prometí a mi misma no volver a hacerme la manicura nunca más, pero cuando acabó el verano he vuelto a sentir la llamada del color, del azul, morado y burdeos que sienta tan bien con los looks más otoñales. ¿Y qué hacer?

Entonces caí en la cuenta de la cantidad de emails e información que he estado recibiendo en los últimos meses sobre estos nuevos esmaltes que, aunque sabía que no incluían esos ingredientes tóxicos, nunca había probado y me decidí a darle una oportunidad a 10Free Chemistry, una marca hecha en EEUU que promete estar formulada con un 85 por ciento de ingredientes naturales y no incluir esos 3 elementos, ni otros como aceites minerales, alcanfor ni parabenos, entre otros.

La oferta de color es tan apetecible como el de los esmaltes tradicionales. Mi favorito para este otoño que ya ha empezado a levantar envidias entre mis amigas es el Moody Blue, un azul pastel que tira al lila-gris y combina perfecto con los naranjas, dorados y burdeos que predominan en mi armario de esta temporada.