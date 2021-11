¿Viajas para las fiestas? Los esenciales de belleza que no te pueden faltar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Si vas a estar fuera de casa para Thanksgiving, aquí te tenemos todos los productos aprobados por el TSA y los implementos que cabrán adentro de cualquier equipaje Empezar galería Chicas viajeras Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Este suero fue creado por una empresaria que buscaba aliviar su piel reseca después de pasarse el día viajando. All-In Day Serum, de 35 Thousand. $40.00. 35thousand.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Todo lo esencial Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Con estas cápsulas reusables, podrás traer todos tus productos favoritos de casa sin riesgo de que se boten en tu maleta. Icon-ic, de Cadence. $70.00. keepyourcadence.com 2 de 8 Ver Todo Melena divina Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Cinco productos travel-size formulados con champán que te ayudarán lograr un look de lujo. Glam on the Go Kit, de Cuvée Beauty. $55.00. cuveebeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tez radiante Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Dale vida a tu piel y prueba estos productos divinos creados con ingredientes naturales. 5 Steps On The Go Essential Travel Kit, de Kat Burki Skincare. $105.00. katburki.com 4 de 8 Ver Todo Cabello perfecto Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Si nunca quedas satisfecha con los secadores de hotel, lleva tu propio de tamaño pequeño. Mini, de InStyler. $34.99. instyler.com 5 de 8 Ver Todo Piel fresca Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Purifica tu rostro después del avión con este spray vegano que elimina la bacteria. Chill Face Spray, de Ellis Day. $30.00. ellisdayskincare.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sonrisa brillante Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía Todo lo que necesitas para que tus dientes queden perfectos. Eco Travel Essentials Kit, de Pink Moon. $58.00. pinkmoon.com 7 de 8 Ver Todo Hidratación total Productos viajes fiestas Thanksgiving Credit: Cortesía El aire en los aviones puede resecar la piel, así que recomendamos usar una mascarilla después de aterrizar. Divine Bio-Cellulose Mask, de Yina. $20.00. yina.co 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

