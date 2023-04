Primavera fabulosa: Esenciales para llevar en tu viaje de Spring Break Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Esenciales de belleza Credit: Cortesía de la marca Antes de irte de viaje de vacaciones de primavera, no olvides empacar estos productos para el cuidado de tu piel y cabello. Además, te sugerimos algunos productos de maquillaje y accesorios no solo te simplificarán la vida, sino que también te harán lucir deslumbrante. Empezar galería Para un perfecto glow Plum Plump Hyaluronic Cream de Glow Recipe Credit: Cortesía de la marca Esta crema hidratante en gel está hecha a base de poderosos ingredientes como ácido poliglutámico e hialurónico lo cual brinda una hidratación profunda mientras equilibran el exceso de grasa para brindar una piel tersa y brillante. Plum Plump Hyaluronic Cream de Glow Recipe. $39. glowrecipe.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Una piel tersa Body Proud Serve the Glow Body Oil with Vitamin C & E, Credit: Cortesía de la marca Este aceite de rápida absorción y uso diario no solo suavizará tu piel, sino que también la vitamina C y E ayudarán a aumentar su luminosidad e hidratación. Serve the Glow Dry Body Oil de Body Proud.- $11.98. walmart.com 2 de 8 Ver Todo Melena brillante Molecular Repair Hair Oil de K18 Credit: Cortesía de la marca Este aceite para el cabello fortalece tu hebra al tiempo que la suaviza y ayuda a controlar el frizz. Es ligero, libre de silicona, vegano y está hecho para todo tipo de textura capilar. Molecular Repair Hair Oil de K18. $65. k18hair.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Camina con estilo By far Heeled Sandal de White Mountain Credit: Cortesía de la marca Estas sandalias de correas tejidas y acolchadas de tacón corto lucirán perfectas para cualquier look veraniego ya sea de día o de noche. By far Heeled Sandal de White Mountain. $54.99. whitemountainshoes.com 4 de 8 Ver Todo Eleva tu look Modern Double-Seam Super-Sheer Rip-Resist Tights de Sheertex Credit: Cortesía de la marca Las pantimedias aún están a la orden día sobre todo en la noche, cuando las temperaturas tienden a bajar. Este modelo súper transparente y de cintura media lucirá súper elegante con una falda o vestido.

Modern Double-Seam Super-Sheer Rip-Resist Tights de Sheertex. $99. sheertex.com/

Luce glamurosa

Giuliana Statement Drop Earring de Sterling Forever

Si tienes alguna actividad elegante, estos aretes de brillo de la nueva colección Red Carpet te harán sentir como una estrella de cine.

Giuliana Statement Drop Earring de Sterling Forever. $76. sterlingforever.com

Cejas perfectas

Brow Tint de Refy

Esta fórmula pigmentada a base de agua da un acabado natural en solo 15 segundos. Además le dará a tus cejas una apariencia más llena, gruesa y esponjosa por unas 12 horas. Brow Tint de Refy. $24. us.refybeauty.com

Un sueño reparador

Perfect Night's Sleep Bath Foam de Neom Organics

A la hora de descansar, crea tu propio refugio antes de dormir con esta espuma de baño hecha con aceite de coco, almendra y aloe. Además, contiene lavanda inglesa, albahaca dulce y jazmín. Perfect Night's Sleep Bath Foam de Neom Organics. $27. us.neomorganics.com

