El escote con transparencias más sexy de la reina Letizia

Últimamente a reina Letizia tiene una agenda repleta de eventos, viajes, recepciones y galas y tenemos que reconocer que nos encantan todos y cada uno de sus estilismos. Anoche asistió junto a su esposo, e rey Felipe VI, a un concierto en honor al 40 aniversario de la constitución española celebrado en el auditorio de Madrid donde se dejó ver con uno de sus looks más sugerentes desde que es reina.

Aunque no es de sus firmas favoritas de gala para eventos oficiales, como lo son Carolina Herrera y Felipe Varela, el vestido con escote de transparencias hasta el ombligo que eligió la reina en esta ocasión se trata de un modelo de la firma francesa Nina Ricci en la que ya ha confiado en alguna que otra ocasión.

Para completar el look, doña Letizia optó por unos tacones de ante en el mismo color del vestido y un discreto clutch de Felipe Varela.

En cuanto a las joyas, acertó al no usar un collar que no habría quedado bien con la forma en V del escote del vestido y rematar el look tan solo con unos pendientes de zafiros, a juego con el colordel resto del conjunto.

De nuevo nos ha encantado este peinado con ondas superbrillantes que ya lució en los premios Fernando Cerecedo celebrados en Madrid en octubre y con el que se ve super rejuvenecida. En esta ocasión se decidió a marcar aún más las ondas para conseguir un efecto más festivo y de gala que en los premios de periodismo en los que se decantó por un estilo con un punto más casual.