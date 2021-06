Descubre el secreto de un escote rejuvenecido y sin manchas El Dr. Campos nos explica cómo puedes transformar la piel de tu escote y eliminar el daño del sol. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los tratamientos de rejuvenecimiento del escote son muy populares debido a que esta área está muy expuesta al sol y tiene una piel muy fina. Esta piel tiene menos colágeno y menos elasticidad por eso revela un deterioro anticipado frente a los cambios de peso y los factores ambientales que hace que se marchite antes que otras regiones del cuerpo. Nuestro experto colaborador en piel y envejecimiento, el Dr. Campos nos trae toda la información de cómo rejuvenecer esta área por medio de la tecnología láser. ¿Cuáles tratamientos existen? Hay dos tipos de tratamientos láser que resuelven los problemas estéticos más habituales del escote. El láser ablativo y el no-ablativo. ¿Cómo es el tratamiento de laser ablativo? El láser de erbio es un láser ablativo que vaporiza con precisión las capas más externas de la piel, revelando una piel más nueva y joven. Además, el calor penetra para reconstruir el colágeno y la elastina. Por su lado, el láser de Co2 es la otra opción de láser ablativo. A diferencia del erbio, este láser penetra capas más profundas de la piel creando más daño en el tejido lo cual genera colágeno y una total remodelación y rejuvenecimiento de la zona. ¿Cómo es el tratamiento de láser no-ablativo? Esta categoría reúne varios tipos de láser que fraccionan el rayo creando delgadas columnas de coagulación generadas con alta precisión. Con este método conseguimos remodelar el colágeno de nuestra piel sin perjudicar su superficie y con una rápida recuperación. ¿Cómo se realiza el tratamiento? Para los tratamientos con láser ablativo, el tratamiento suele durar entre 30 minutos y una hora. Dependiendo de la potencia del láser, se pueden administrar analgésicos para la recuperación. Una vez finalizado el procedimiento, puede esperar malestar general, enrojecimiento e hinchazón que pueden tardar de una a dos semanas en sanar por completo. Durante un tratamiento con láser no ablativo, la sensación a menudo se describe como una banda de goma que se golpea contra la piel. Este procedimiento puede durar entre 20 a 30 minutos. Una vez terminado, su piel se sentirá cálida y se verá enrojecida, similar a una quemadura solar leve, hasta por 24 horas. ¿Qué mejora este tratamiento? El procedimiento mejora las líneas y arrugas del pecho. También puede mejorar las cicatrices del acné y corregir problemas de pigmentación, manchas, pecas, daño solar y queratosis actínicas precancerosas (parches escamosos ásperos en la piel expuesta al sol). Debido a que la tecnología láser también estimula la producción de colágeno para tensar y suavizar la piel, este tratamiento ayuda a lograr una piel sedosa, más uniforme y de apariencia más joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es el mejor momento para este tratamiento? Con todos los tratamientos con láser, tu piel experimentará una mayor sensibilidad a la luz ultravioleta. Como resultado, es mejor someterse a estos tratamientos durante los períodos de exposición solar reducida. Si vives en el trópico o eliges hacer el procedimiento durante los meses más cálidos, es imperativo que evites la exposición al sol tanto como sea posible. Pero independientemente de cuándo decidas recibir tu tratamiento, es importante aplicar un protector solar de amplio espectro a diario y con diligencia. ¿Cuánto cuesta? Los tratamientos con láser ablativo oscilan entre $800 a $1,200 dólares. Mientras que el costo promedio del método no-ablativo es de $500 a $800. Una última recomendación… El rejuvenecimiento del escote con láser es un método efectivo para rejuvenecer esta área del cuerpo. Eso sí, no todos los láser son seguros para usar en pieles con alto contenido de pigmento así que para evitar complicaciones prevenibles como son manchas y cicatrices, debes de acudir a un profesional certificado y con experiencia.

