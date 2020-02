¿Es este el nuevo look de Jacqueline Bracamontes? By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si de cambios de imagen se trata, las famosas son la más expertas. Y es que para ellas cambiarse de look es muy normal, no solo para mantenerse luciendo frescas y jóvenes, sino también para mantenerse vigentes en la industria tan demandante en la que trabajan. Por eso para ellas cambiarse de estilo de cabello es como cambiarse de ropa. El 2019 estuvo repleto de muchos cambios entre las celebridades y en lo que va de este año ya vimos cómo Geraldine Bazán se cortó su melena y se puso aún más rubia. Eso sí, sabemos que algunas no se hacen cambios muy drásticos o incluso recurren a extensiones para verse diferentes. De hecho, varias hasta llevan pelucas, tal y como lo hizo la querida Jacqueline Bracamontes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz y presentadora mexicana sorprendió a sus más de seis millones de seguidores en Instagram cuando publicó una foto suya dónde aparecía con el pelo un poco más largo y cenizo. Pero lo que más llamó la atención fueron los flequillos, que por cierto la hacían lucir como toda una adolescente. La imagen recibió más de 200,000 me gusta y más de 4,000 comentarios, todos elogiando lo bella y joven que lucía. ¿La sorpresa? Pues que Bracamontes no se hizo un cambio real, sino que llevaba una peluca, la que al parecer usará para darle vida a un nuevo personaje ¿será? No estamos seguras por qué la actriz estaba probándose pelucas, pero lo que sí sabemos es que esta le quedaba muy bien. Así que la aprobamos para que la use en su próximo proyecto. ¿Qué te parece? Advertisement

