Los peores errores que puedes cometer al depilarte las cejas en casa Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cortarte el flequillo tú solita, cambiarte el color del pelo o cubrirte las canas por primera vez... Llevas meses sin ir al salón y probablemente atreviéndote a hacer cosas para las que antes solías contar con un profesional de belleza. Pues bien, el diseño y mantenimiento de las cejas es seguramente una de esas cosas, pero con estos consejitos de la experta Karen Paba, que se encarga de las cejas de VIPs como Dayanara Torres y Adamari López entre otras muchas, se te va a dar mucho mejor. Apunta. "Si no sabes cómo tu profesional de confianza deja la forma ideal es tus cejas, te recomiendo que busques una imagen donde te hayan realizado un diseño de cejas que te gustara o de alguien con quien sueñes tener las cejas", recomienda para ayudarte a tener claro qué estilo buscas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más esencial según la experta es respetar la armonía del rostro y no tratar de exagerar. "Lo más importante es mantener ambos arcos a la misma altura y nunca extralimitarte con la altura porque dejarías demasiado párpado expuesto y te echa años encima". "Un error que no debemos cometer es bajar demasiado el final de las cejas o “la colita” porque cierra mucho nuestro ojo y hace lucir párpados caídos y ojitos cansados", advierte Paba, que también recomienda no pintarlas jamás con lápices o sombras negras. Dedicar un tiempo a determinar cuál es la forma que mejor casa con la forma de tu cara y el resto de tus facciones es otro de los pasos que muchas olvidan antes de empezar a depilar. No caigas en ese error. "Nuestra estructura ósea habla por sí sola. Lo que no podemos olvidar es que si nuestros ojos son están muy juntos no podemos unir demasiado nuestras cejas en los inicios, con que empiecen desde nuestro lagrimal estaría perfecto", aclara. " Y en el caso contrario, [si tienes] los ojos muy separados, la nariz ancha y la frente más amplia, las cejas deberían ir más unidas para dar un efecto de suavidad a nuestras facciones, y que nuestros rasgos se vean más finos".

Close Share options

Close View image Los peores errores que puedes cometer al depilarte las cejas en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.