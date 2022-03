Erika Buenfil arrasa en las redes al mostrarse en bikini y sin maquillaje a sus 58 años Mira las imágenes de Erika Buenfil que se han convertido en motivo de admiración hacia la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un hecho que Erika Buenfil se ha convertido en toda una influencer que sabe cautivar a sus fanáticos con su ingenio y simpatía, no en vano se ha ganado el título de la Reina del TikTok. También se ha pronunciado por mostrar su faceta personal más allá de la fama; lo cual, ha sido muy bien recibido. Por ello, causó furor al mostrarse en bikini y sin maquillaje a sus 58 años. La actriz dio a conocer una imagen donde se muestra en la mencionada ropa de playa en dos etapas, cuando era joven y en la época actual. "Antes o después. El alma sigue siendo la misma, los sueños siguen siendo los mismos , nuevas metas día a día", escribió para acompañar la instantánea que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Todos los días un nuevo comienzo". En una historia de la misma red social, también posteó una fotografía en la cual presenta un acercamiento de su rostro sin maquillaje y con el pelo recogido. "Mañana", se puede leer. Erika Buenfil Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas imágenes causaron el pronunciamiento de los usuarios, quienes no dudaron en llenar de halagos a la protagonista de la telenovela Amores verdaderos. "Correcto Erika. Últimamente te veo con más interés por la vida, excelente siempre. ¡¡Felicidades, eres una triunfadora de tu vida!!", mencionó un seguidor. "Antes y después !!Eres la misma en esencia!!"; "Guapísima como siempre"; "La más hermosa por dentro y por fuera"; "Te sigo admirando y cada día más"; "Una belleza antes y después. Como es bello verte lograr tus sueños"; "El tiempo no ha pasado para ti. Eres hermosa todos los días", y "Pasan años y años, y sigues siendo la misma persona con el mismo carácter. Por eso es mucho más importante estar rodeado de gente que te quiere y quiere verte bien", fueron otros comentarios. Erika Buenfil Sin duda, Erika Buenfil está atravesando por un gran momento profesional y personal, tal como lo ha mencionado en diversas ocasiones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Erika Buenfil arrasa en las redes al mostrarse en bikini y sin maquillaje a sus 58 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.