Erick Elías se une a su familia para lanzar una original colección de cubrebocas Con este proyecto, el actor mexicano ayudará muchas personas necesitadas. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante los peores meses de la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa para evitar enfermarnos y reunirnos con la familia o amigos era algo casi imposible, muchos se tomaron ese tiempo de tranquilidad para ejercitarse, buscar un nuevo pasatiempo o aprender a cocinar sus platillos favoritos. Otros se reinventaron y le buscaron el lado positivo a la situación. Uno de ellos es el actor Erick Elías, quien se unió a su familia para lanzar un nuevo proyecto. El mexicano acaba de lanzar Smile Guard, una línea de mascarillas que contrario a la mayoría de las que existen en el mercado, además de proteger, también te permiten mostrar tu mejor sonrisa. Las mascarillas, que tienen certificación KN95, están hechas con telas no tejidas y compuestas por una red de fibras de polipropileno capaz de atrapar partículas de manera efectiva, pero con poros que permiten que se pueda respirar fácilmente. También están aprobadas por la FDA, por lo que se pueden usar en los hospitales. Lo más interesante de todo es que esta idea empezó como una tarea escolar de la sobrina de Elías, quien tiene 14 años y nació con una pérdida auditiva profunda unilateral. La joven se imaginó los problemas que enfrentan las personas con problemas auditivos al no poder leer los labios o las expresiones de la cara de la otra persona. Hoy día esa idea se convirtió en un proyecto familiar que le va a llevar un rayo de esperanza a muchas personas que lo necesitan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erick Elias, mascarillas, Smile Guard Image zoom Credit: Cortesía Erick Elias, mascarillas, Smile Guard Image zoom Credit: Cortesía Erick Elias, mascarillas, Smile Guard Image zoom Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que parte de las mascarillas, que están disponibles en tres colores, serán donadas a profesionales de la salud, al igual que a educadores. También, por cada mascarilla vendida, Smile Guard donará un porcentaje a la Fundación Starkey, cuya misión es ayudar a darle la audición a personas de bajos recursos en todo el mundo Para más información acerca de las mascarillas puedes entrar a smileguard.me

