Conoce esta fabulosa línea de moda comprometida con la inclusión y el empoderamiento de la comunidad LGBTQIA+ Justo a tiempo para celebrar el Mes del Orgullo te presentamos la espectacular colección de camisetas y accesorios creada por Saulo Villela, ex director artístico de Adrienne Landau, para Equality New York ¡Antójate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saulo Villela, ex director artístico de Adrienne Landau se ha unido a la marca Equality New York para apoyar la igualdad, la inclusión y defender a la comunidad LGBTQIA+. Juntos crearon una extraordinaria línea de camisetas y accesorios para promover la inclusión y el empoderamiento de comunidades marginadas como la LGBTQIA+. El corazón de la colección Equality New York se encuentra en su amplia gama de piezas sin género, que incluyen camisetas, sombreros, accesorios y artículos para el hogar, todos con diseños exclusivos de Saulo Villela. EQ tank Credit: Saulo Villela La marca se lanza con una colección cápsula en colaboración con la icónica modelo transgénero Amanda Lepore. Esta colaboración única muestra camisetas y bolsos adornados con impactantes fotografías de Amanda Lepore, capturadas por Villela, junto con ilustraciones que capturan el espíritu glamoroso e indomable de Lepore. Lepore red Credit: Saulo Villela Además de estas piezas, la colección también incluye un sombrero bordado, una camiseta de baloncesto estampada y un vaso de vino de acero inoxidable, lo que agrega versatilidad e intriga a la propuesta. Lepore bolso Credit: Salulo Villela La colección Equality New York estará disponible exclusivamente desde el 1 de junio hasta finales de agosto. Las ganancias serán donadas todo el año a organizaciones benéficas notables como el Centro Ali Forney que se compromete a salvar las vidas de los jóvenes LGBTQIA+ al protegerlos de los daños de la falta de vivienda y empoderarlos con las herramientas necesarias para vivir de forma independiente. Lepore cap Credit: Saulo Villegas Estamos orgullosas de nuestro amigo Saulo Villela y su ilustre carrera. Sus diseños han engalanado las portadas y páginas de Vogue, Allure, GQ, Glamour, LOVE, Tatler, Teen Vogue, Vanity Fair, entre otras destacadas publicaciones de moda. Además, Saulo ha colaborado y diseñado prendas para numerosas celebridades como Beyoncé, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Cardi B, Kylie Jenner, Travis Barker y muchas otras. "Estoy encantado de presentar Equality New York al mundo. Esta marca representa la culminación de más de 15 años de diseño de artículos de lujo, y la pasión y la dedicación detrás de esta colección son palpables. A través de Equality New York, nuestro objetivo es empoderar a las personas, desafiar las normas sociales y crear un cambio duradero para la comunidad LGBTQIA+", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Juntos, podemos celebrar la diversidad y fomentar un mundo en el que todos sean libres de ser auténticos. Al apoyar organizaciones benéficas que ayudan y elevan aquellos que más lo necesitan, podemos impulsar el progreso y fomentar una sociedad que acepte y respete a todos. Equality New York invita a personas de todos los ámbitos de la vida a ser parte del movimiento adoptando su estilo único y promoviendo la igualdad. Ya sea que se identifique como LGBTQIA+ o eres un aliado, esta marca te da la bienvenida para que te expreses con valentía y orgullo". Visita su página web www.equalitynyc.com para que celebres este mes ¡con estilo!

