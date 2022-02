Primero aquí: Paco Delgado nos da todos los detalles del vestuario de Death on the Nile, nueva película Disney

Mañana 11 de febrero se estrena Death on the Nile (Disney), una nueva aventura de Hércules Poirot que nos traslada al exótico Egipto de los años 30. Un filme plagado de estrellas, con Kenneth Branagh como director y encarnando al famoso detective, y acompañado de célebres intérpretes como Gal Gadot, Annete Bening, Russell Brand, Rose Leslie… entre otros.

En la cinta, Poirot se encuentra un triángulo amoroso a bordo de un crucero por el río Nilo en una trama llena de envidias, resentimiento, y por supuesto crimen. El personaje creado por Agatha Christie debe resolver no uno, sino dos asesinatos en este glamoroso rompecabezas.

Pero, ¿qué sería de Poirot sin su sombrero o de las clases altas de los años 30 sin una dosis extra de elegancia y seducción? Ahí es donde la ropa de los personajes entra en juego y nos ayuda a viajar en el tiempo y situarnos en la historia. Hablamos con el diseñador del vestuario del filme, Paco Delgado, quien ha estado nominado al Oscar en dos ocasiones por su trabajo en Los Miserables y La chica danesa, para conocer de primera mano los retos y las recompensas de vestir a semejante elenco.

detalles vestuario death on the nile Credit: Disney

Esta novela de Christie se hizo película por primera vez en 1978, ¿ha sido más difícil diseñar el vestuario de una historia que ya se ha filmado?

Diría que no porque en la película anterior no la usamos como referencia en ningún momento. Yo la había visto pero igual hace 15 años. No recordaba nada particularmente. En principio te diría no. Intentarán hacer un paralelismo pero partimos de un supuesto estético diferente. Nuestra película, desde el principio Kenneth quería que hiciéramos una especie de época que tuviera un look contemporáneo y esa fue la base de donde partimos.

En todas las época siempre existen elementos o prendas que viajan mejor que otras en el tiempo. De la misma manera que puedes ir a una tienda vintage y comprar una chaqueta de Yves Saint Laurent de los 70, ponértela y no quedar antigua, [o] comprar un pantalón de campana con flores y sí que te lleva a la época. Lo que yo intenté fue buscar a finales de los años 30, porque esta fue una época muy particular de la moda, y encontrar qué prendas y que ideas de ese momento podían trasvasarse al ahora. Por ejemplo, el vestuario de Linnet [Gal Gadot] es un vestuario que te podrías poner hoy en día y que no da la idea de que estás vistiendo vintage.

detalles vestuario death on the nile Credit: Disney

Has trabajado antes con grandes estrellas pero en esta película hay muchos primeros nombres y además el director, Kenneth Branagh es Sir. ¿Intimida?

La verdad que al principio me daba un poco de angustia pensar que había tanto actor reconocido. ¿Pero sabes qué pasa? Hacer una película coral ha creado una especia de fraternidad entre los actores y los actores con el equipo que ha hecho que todo sea mucho más fácil. No tengo sino buenas palabras y lo recuerdo como muy positivo, no tuve ningún actor o actriz que pensara 'qué difícil trabajar con él'. Los actores cuanto más establecidos están y mejores son, son más fáciles. Se establece una comunicación mucho más directa. Cuando trabajo con Annete Bening ella ya sabe lo que quiere, ya ha trabajado el personaje, entonces hablo con ella y sacamos las ideas de manera conjunta. Intento ser muy dialogante con los actores y hablar todo lo que puedo, explicar lo que yo quiero hacer, escuchar lo que ellos quieren de mi y llegar a un acuerdo común, porque la única manera de tener un éxito con el vestuario es tener un dialogo continuo y llegar a acuerdos. Siempre digo que es como cuando eres pequeño y tu madre te pone un jersey que pica. Es una receta para el desastre. Si tú vas a hacer un personaje y yo te voy a ayudar a lograr interpretarlo, tendrás que sentirte cómoda.

detalles vestuario death on the nile Credit: Disney

Respecto a esto, ¿cómo ayuda el vestuario a completar el personaje?

Siempre digo que mi trabajo consiste en ayudar al actor a convertirse en el personaje a través del vestuario, que no es lo único que les ayuda. Está bien intentar que el vestuario sea una parte importante en la historia, pero no de una manera flashy que destaque sobre lo demás. La idea de un vestuario es que cuando tú veas la película esté tan encajado que no te des ni cuenta. Puedes decir 'qué vestido más bonito' pero no que te choque. Es verdad que hay momentos en las películas, igual que cuando tu te vas a una fiesta y te pones un vestido de fiesta, quieres que cuando entres la gente diga ¡Guau! Ese efecto también lo quieres lograr en una película. En ese momento sí quieres que los vestuarios se vean y se luzcan, pero hay que intentar que el vestuario explique el personaje.

detalles vestuario death on the nile Credit: Disney

Estamos acostumbrados a ver a Gal Gadot de tipa dura en Wonderwoman y Red Notice, pero en esta película lleva unos vestidos delicados y muy femeninos. ¿Cómo es trabajar con ella?

Es una persona increíble, muy divertida y muy normal, y tiene un físico que es impresionante. Le pongas lo que le pongas siempre le queda bien y le gusta la ropa, le gusta lucirla, ponerse cosas… Es clara, si algo no le gusta pues te lo dice y eso está muy bien. La verdad que me lo he pasado muy bien con ella, no solo vistiéndola sino en el día a día. Es una persona con gran sentido del humor. Y además está muy bien en la película, no solo estéticamente, que es guapa como ya sabemos, y hace su personaje muy bien, me ha gustado mucho.

detalles vestuario death on the nile Credit: Disney

detalles vestuario death on the nile Credit: Disney

¿Qué prendas de la película crees que se podrían poner de moda? ¿Veremos una tendencia de "años 30 modernizados" en la calle?

No lo sé, la verdad es que si te pasa eso es como una lotería. Lo que es interesante de esta película es que casi todas las cosas que se ven son ponibles. Hay una idea estética de que las prendas son de época pero tienen aspecto contemporáneo. Una de las cosas que fue divertido trabajar es que la ropa masculina no fuera ropa oscura, sino que utilizamos un montón de color. La ropa de Gal me parece que es ponible hoy en día. A pesar de estar en los años 30 pueden viajar hasta el momento de ahora y serían ponibles. Hay una blusa que lleva de encaje transparente con cintas de groguén que no me extrañaría verla por la calle.