Entérate cómo funciona esta nueva base de maquillaje que no tiene color La marca también está lanzando un iluminador sin color Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de bases de maquillaje, para muchas encontrar la ideal no es tarea fácil, y para otras se convierte en un dolor de cabeza encontrar una que además de que luzca natural, también les cubra las imperfecciones. Y es que no podemos negar que la mayoría de las veces, las bases nos sirven de camuflaje para las manchas de solo o de acné, o cualquier otra cosa que queramos ocultar. Pero, ahora con la pandemia el uso constante de mascarillas nos ha llevado a dejar a un lado los productos cargados o con mucho pigmento. Ahora bien, eso no quiere decir que de todas maneras muchas chicas no quieran o necesiten llevar algo en el rostro que las ayude a cubrir algunas de las cosas que no les gustan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso cuando nos enteramos de que Becca Cosmetics estaba lanzando una nueva base de maquillaje que no tiene pigmentos, nos llamó mucho la atención la idea. Hablamos de Zero No Pigment Virtual Foundation de dicha marca. Este nuevo producto está compuesto con ingredientes como ácido hialurónico que ayuda a que retengas la humectación en la piel y Clear Light Technology que ayuda a dar un acabado parejo y radiante en el en la piel. Aunque obviamente no cubre como lo haría una base que tenga pigmentos, sí te hace lucir una mejor piel y eso es lo que todas buscamos. Sobretodo ahora que, con el uso de la mascarilla, en verdad no tenemos tanta necesidad de llevar maquillaje. En la nueva colección de la marca también puedes encontrar un iluminador, también sin pigmentos que promete darte la famosa glass skin que está tan de moda. Image zoom Lo bueno es que este producto también funciona con un primer, así es que también puedes ponerte una base regular encima y el acabado será aún más flawless. ¡Qué maravilla! La nueva Zero No Pigment Foundation, de Becca Cosmetics cuesta $36 y la puedes encontrar en Beccacosmetics.com.

