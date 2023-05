EnerJet: rejuvenece tu piel sin agujas El Dr. Campos nos revela los detalles detrás de este procedimiento innovador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin lugar a dudas, las agujas son la fobia de muchas personas, pero la ciencia ha encontrado una solución en EnerJet. Esta tecnología patentada libre de agujas es un avance revolucionario en la medicina estética ya que entrega simultáneamente energía cinética y diferentes sustancias inyectables permitiendo una remodelación dérmica dando como lugar a una piel más joven. ¿Quieres saber cómo funciona? Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos contó todos los detalles. piel, belleza Credit: Getty Images ¿En qué consiste EnerJet™? EnerJet™ entrega energía cinética por medio de un pequeño punto de entrada en la epidermis (hasta 200 micrones). Una vez alcanzada la capa de la dermis, el jet dispersa la sustancia utilizada para el tratamiento, garantizando una cobertura óptima de la piel, y una eficacia máxima. La masa molecular del medicamento es acelerada por un jet neumático de corriente cargado de energía en vez de agujas. Las partículas actúan como nano-balas, se dispersan en la dermis para crear un microtrauma. El efecto de la combinación de un microtrauma controlado y en un medicamento específico para cada indicación, induce la generación de colágeno, creando un tejido dérmico más grueso y corrigiendo así imperfecciones con resultados a largo plazo y mejoras estéticas saludables. ¿Cuáles son los beneficios de EnerJet™? La piel según va envejeciendo comienza a verse más delgada, con poco colágeno y fibras de elastina. EnerJet™ Una explosión poderosa de un jet de compuestos curativos en la capa profunda de la piel, induciendo un microtrauma volumétrico profundo con una expansión óptima del producto. El jet dispersa en la piel el agente mejorador esféricamente, cubriendo 100 veces el área de entrada de una aguja 32G. El compuesto activo mejora la hidratación de la piel e inicia la producción de colágeno nuevo y elastina en la dermis. La sinergia entre estos dos efectos activa una cascada de procesos curativos, resultando en una curación natural e hidratante que genera la producción de nuevo colágeno y elastina, estimulando una apariencia tersa, hidratada y joven con beneficios estructurales a largo plazo. ¿Cuándo se ven los resultados? Como con todas las modalidades, los efectos a largo plazo para la renovación de la piel pueden requerir de varios tratamientos. Para compensar esto, la tecnología EnerJet™ permite con los tratamientos entregar efectos inmediatos hasta que los efectos de remodelación natural de la piel a largo plazo sean visibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tan seguro es EnerJet™? La seguridad es una de las ventajas sobresalientes de la tecnología EnerJet™. Porque los tratamientos son activos en la dermis, el daño en la epidermis es nulo. Los puntos de entrada son diminutos, hasta solo 200 micrones. Las agujas no son requeridas. Solo el área de la capa de la piel objetivo es tratada. La tecnología EnerJet™ también permite tratar todos los tipos de piel, durante todo el año sin ningún riesgo de quemaduras o manchas. ¿Cuál es el costo de EnerJet™? El costo de este tratamiento varía dependiendo del área y la afección a tratar, pero puedes esperar pagar entre $450 a $650 por tratamiento. Una última recomendación... Definitivamente EnerJet™ ha llegado a traer una opción menos traumática y sin dolor para el rejuvenecimiento de la piel. Esta tecnología es un paso de avance más en la búsqueda de mejores y más efectivos tratamientos para frenar el envejecimiento. Eso sí como siempre sugiero asegúrense de ser evaluados y atendidos por profesionales de la salud con la educación y la experiencia para realizar este tipo de tratamientos.

