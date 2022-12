Este tratamiento de belleza high-tech hace de todo, desde tensionar la piel flácida hasta eliminar cicatrices Conoce los detalles de la terapia facial Endospheres, un método no invasivo e increíble para rejuvenecer y corregir el contorno facial Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos el centro estético Renuev Spa en Manhattan, donde la experta Milena López nos explicó y demostró, como verás en el vídeo arriba, todos los detalles de la terapia facial Endospheres que permite de forma natural estimular la producción de colágeno y elastina y trabajar de forma profunda los músculos del rostro tonificándolos para eliminar las arrugas de expresión y evitar la flacidez. Endospheres machine Credit: Kika Rocha Aquí están los detalles más importantes que le preguntamos a la experta: ¿Qué es la Terapia Facial de Endospheres? Endospheres Therapy Face es un método no invasivo para rejuvenecer y corregir los contornos faciales con la ayuda de este exclusivo aparato creado en Italia. Una tarea que hasta ahora estaba confiada solo a métodos invasivos de rejuvenecimiento. La máquina Endospheres tiene dos boquillas: una trabaja con el cuerpo, la otra con la cara. La boquilla, que funciona con la cara, también tiene esferas especiales de masaje hipoalergénicas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo funciona la terapia Endospheres Face? La base de la acción de Endospheres Therapy Face es la microvibración por compresión. Actúa sobre el tejido exactamente en el punto de pérdida de tono de la piel. La microvibración mejora la circulación sanguínea en el tejido de la piel. Esto aumenta el suministro de oxígeno y nutrientes. Así, este proceso estimula la producción natural de "proteínas de la juventud", como el colágeno y la elastina. Se mejoran la calidad general y el color de la piel. La microvibración de compresión también estimula los receptores de los músculos faciales. Esto alivia la tensión muscular y, por lo tanto, suaviza las arrugas. Endospheres aumenta el grosor del tejido muscular, mejora la estructura de los contornos faciales, alisa los músculos oculares subyacentes y tensa las estructuras de soporte. Kika Endospheres Credit: Kika Rocha ¿Cuándo está indicada la Terapia Endospheres Face? Estos son algunas de las condiciones que pueden ser indicadores para someterse al tratamiento: * Cambios relacionados con la edad de la piel de la cara, el cuello y el escote * Arrugas en la frente * Hinchazón de los músculos oculares subyacentes * "Patas de ganso" - arrugas en la zona periorbitaria * El deseo de mejorar la estructura de los contornos faciales: ajustar la forma de los labios, levantar los pómulos ¿Cuáles son las ventajas del procedimiento? Aquí algunas de las ventajas más atractivas para considerar el uso de Endospheres: * Es un método de rejuvenecimiento efectivo y no invasivo * Estimula los procesos de regeneración natural de la piel * No tiene efectos secundarios * El efecto es visible después del primer procedimiento * El procedimiento es cómodo e indoloro * Se realiza en cualquier época del año, incluso en verano Pub Endospheres Credit: Renueve Spa ¿Cómo se realiza el procedimiento en Renuev Spa? Antes del procedimiento, la piel del paciente debe estar limpia, sin maquillaje. Según el paciente el esteticista determina los ajustes individuales en el aparato y procede a un masaje de cara y cuello. El procedimiento es cómodo y dura solo 45-60 minutos. Después de la sesión, durante un tiempo breve, puede aparecer en el paciente un ligero enrojecimiento y una sensación de calor en la piel. El efecto de la piel tensada ya es visible después del primer procedimiento. Sin embargo, si desea lograr el resultado deseado, debe realizar una serie de sesiones en función de sus objetivos estéticos. Para mayor información o programar el tratamiento les recomendamos seguir la cuenta de Instagram de Renuev Spa @renuevaculptingnyc o visitar su sitio web renuevspa.com

