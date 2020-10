Close

Encontré el mejor tratamiento para los labios resecos La marca tiene algunos de los mejores productos para tener labios de lujo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien quizás no estamos usando maquillaje con la frecuencia que lo hacíamos antes, no podemos olvidarnos de la piel necesita los mismos mimos y cuidados de siempre. Así es que hidratarla y protegerla del sol debe seguir siendo tu rutina diaria. Por ejemplo, una de las partes del rostro que más sufre durante los meses de frío, son los labios y por eso tenemos no podemos escatimar en cuidados para ellos. Lo más importante es mantenerlos hidratados y para eso existen productos excelentes que pueden ayudar con este incómodo problema. Hay varias opciones, entre ellas, usar un exfoliante tres veces a la semana o hasta todos los días si es necesario, y también usar una mascarilla igual a la que usamos cuando necesitamos hidratar el rostro, sin olvidar un hidratante que llevemos con nosotros en todo momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos últimos meses he estado usando mucho mi exfoliante de labios, al igual que mi lip balm. Pero tengo que admitir que desde incluí en mi rutina el tratamiento Agave+ Nighttime Lip Therapy, de Bite Beauty, un producto me ha ayudado a usar menos el lip balm. Esta potente mascarilla de labios está formulada con aceites extraídos de plantas y extracto de granada, que le da a los labios una importante dosis de antioxidantes, al igual que jojoba y aceite de semillas de girasol, que ayudan a que los labios se mantengan hidratados por más tiempo. Y por supuesto el ingrediente principal, el néctar de agave, que deja los labios supersuaves. Image zoom Cortesía Aunque esta mascarilla está hecha para ser usada justo antes de ir a dormir, pero yo la he estado usando dos o tres veces al día y la verdad estoy fascinada con los resultados. Desde que la empecé a usar he necesitado menos el lip balm y mis labios se sienten superhidratados todo el día. Definitivamente será mi mejor aliada en los próximos meses de frío. La mascarilla Agave+ Nighttime Lip Therapy, de Bite Beauty cuesta $24 y la encuentras en Bitebeauty.com.

