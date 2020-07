Encontramos las sandalias planas más cómodas para que las uses todo el verano Te mostramos opciones hasta por menos de $20 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El verano está en pleno furor y eso significa que nos pasamos los días usando ropa más ligera, poco o nada de maquillaje, sandalias cómodas y bolsos que sirvan para todo. Y es que las altas temperaturas de la época nos obligan a andar lo más cómodas posibles y con piezas versátiles que nos permitan tanto ir al parque, como a la playa o incluso a ir al supermercado. Una de las cosas más importantes y necesarias son las sandalias y no precisamente las que tienen tacón. Las más populares del momento y que te van a acompañar toda esta temporada, son slides sandals o, mejor dicho, las sandalias que solo tienes que entrar el pie y salir corriendo, literalmente. Este tipo de sandalias está tan de moda que la mayoría de las marcas ya tiene su propia versión, siendo las de la marca Hermès una de las más popular y también costosas. Pero no estamos en tiempos de gastar mucho dinero y por eso es mejor buscar otras opciones parecidas que se vean igual de fabulosas. Lo bueno es que las puedes combinar con lo que sea. Pero obviamente los vestidos y las faldas son las piezas ideales. Les darás un toque desenfadado, chic y sobretodo cool a estas prendas. Ahora bien, también lucen muy bien con jeans o cualquier otro tipo de pantalones. Las opciones son ilimitadas cuando se trata de este tipo de sandalias. Image zoom Cortesía Knotted-Twist Slide Sandals, de Old Navy. $16. Oldnavy.com. Image zoom Cortesía Leather croc effect flat sandal, de Ted Baker. $94. Tedbaker.com. Image zoom Cortesía Leather Slide Sandals with Crossed Quilted Straps, de Zara. $59.90. Zara.com. Image zoom Cortesía Boardwalk Double Strap Slide, de Madewell. $54.99. Zappos.com. Image zoom Cortesía Bay Slide Sandal, de Sam Edelman. $47.95. Samedelman.com. Image zoom Cortesía Time to Chill Tan and Rose Gold Slide Sandals, de Lulus. $18. Lulus.com. Image zoom CotesCortesCo Caelyn Sandal, de Sole Socieety. $44.98. Dsw.com. Lo mejor de todo es que estas sandalias son supercómodas, así es que son perfectas para ir a la playa, usarlas para un picnic y para llevárselas de viaje porque ocupan muy poco espacio en la maleta. Échale un vistazo a las opciones que encontramos y corre a comprar tus favoritas.

