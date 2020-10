Encontramos 6 piezas perfectas para que copies los looks de la serie Emily in Paris Además de las piezas de ropa, también encontramos la coqueta funda de teléfono Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si no vives en una aldea remota y tienes acceso a las redes sociales, es probable que te hayas dado cuenta de que una nueva serie de Netflix tiene muchos enloquecidos y por muchas razones. Hablamos de Emily in Paris, un nuevo show, que gracias a los increíbles atuendos que usan sus personajes, muchos ya lo están comparando con Sex & the City, al igual que con la película The Devil’s Wear Prada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que la serie no solo es romántica y divertida, sino también muy motivadora. Y es que Emily, personaje realizado por la actriz Lily Collins, es emprendedora, decidida y muy positiva. Pero claro está, su estilo es lo que tiene a todos enloquecidos y queriendo imitarla. No es sorpresa que la moda de esta serie es motivo de tanto alboroto, teniendo en cuenta de que encargado de coordinar los looks es nada más y nada menos que Patricia Field, la misma estilista encargada de la ropa de las chicas de Sex & the City. Nos dimos a la tarea de buscar algunas de las piezas que la actriz luce en la serie y tuvimos suerte encontrando algunas de ellas. También encontramos otras bastante parecidas que te ayudarán a imitar su estilo a la perfección. ¿El artículo más buscado? Sin duda, la coqueta funda de celular en forma de una cámara fotográfica vintage. Eso también lo encontramos. Image zoom Snapshot Leather Crossbody Bag, de The Marc Jacobs. $295. Bloomingdales.com. Image zoom Cortesía Miller Dickey Checker Jacket, de Veronica Beard. $291. Bergdorfgoodman.com. Image zoom Cortesía Wool Beret, de Asos Design. $16. Asos.com. Image zoom Cortesía Original Tall Gloss Rain Boots, de Hunter. $149.95. Zappos.com. Image zoom Cortesía Arin Bouclé Trench Coat, de Topshop. $150. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Emily in Paris Iphone Case, de Globa Phone Case. $26.99. Etsy.com. Con estas piezas estás lista para transportarte telepáticamente a París y pretender que estás viviendo tu mejor vida paseándote por las fabulosas calles de la Ciudad del amor.

Close Share options

Close View image Encontramos 6 piezas perfectas para que copies los looks de la serie Emily in Paris

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.