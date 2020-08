En este momento Sephora tiene en descuento productos de algunas de las mejores marcas Puedes encontrar productos de marcas como Ole Henriksen, Fenty y Anastasia Beverly Hills Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya llegó el fin de semana y con él muchos descuentos en algunas de nuestras marcas de belleza favoritas. Y es que, aunque todavía las cosas no han vuelto del todo a la normalidad, por lo menos podemos ir al parque o reunirnos con algunos familiares en el patio de la casa, e incluso hasta ir a cenar a algún rooftop o patio de un restaurante. Es precisamente para esos pequeños momentos que tenemos para disfrutar en medio de toda esta locura para los que queremos lucir regias. Y para eso tenemos que comprar nuestros productos favoritos y uno que otro que se nos antoje probar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada mejor que hacer esas compras tan necesarias durante los grandes especiales que ofrecen muchas tiendas, sobretodo en este momento en el que cualquier descuento ayuda. Qué rico es comprar un nuevo labial, comprar el ese hidratante que tanto nos gusta o ese nuevo exfoliante que promete hacer maravillas en tu piel. Lo cierto es que durante estos meses tan difíciles los productos de belleza nos dieron ese respiro y sensación de bienestar que tanto necesitábamos. Entre mascarillas, rutinas de belleza más extensas y mimos, la cuarentena se nos hizo más llevadera. Por eso nos quedamos gratamente sorprendidas cuando entre los productos con descuentos de Sephora.com encontramos algunas de las marcas más prestigiosas y efectivas del mercado. Entre las marcas de maquillaje con increíbles descuentos encontramos a Fenty, Anastasia Beverly Hills, Marc Jacobs, Tom Ford y Huda Beauty. Hay toda una selección que volvería loca a cualquier amante del maquillaje. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Pero si lo tuyo son los productos para el cuidado de la piel, también hay una gran variedad de marcas, entre ellas Ole Henriksen, Clinique, Murad, It Cosmetics y Biossance. Aquí te mostramos algunas de las opciones. Recuerda que las cantidades son limitadas y van cambiando. Así es que no esperes no lo pienses mucho y aprovecha esta oportunidad.

Close Share options

Close View image En este momento Sephora tiene en descuento productos de algunas de las mejores marcas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.