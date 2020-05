En este momento este increíble limpiador facial solo cuesta $1 Regularmente cuesta $32 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si eres amante al maquillaje, seguro no has dejado de usarlo ni en la cuarentena. Y es que no hay nada mejor que aplicarse maquillaje y usar los productos favoritos para que nuestro humor cambie y el día se vea más bonito. Eso sí, ya sea que uses mucho o poco maquillaje, es primordial que lo retires bien y que limpies bien tu rostro antes de ponerte las cremas que usas para irte a dormir. Por eso, es importante que elijas un buen limpiador porque si la piel no está bien limpia, los productos no van a funcionar igual. Por suerte para nosotras, existen muchos desmaquillantes que hacen un excelente trabajo, pero hay uno que además de tener excelentes reviews de los cientos de personas que lo han usado, en este momento lo puedes adquirir por solo $1. Así como lo lees, el limpiador que normalmente cuesta $32, ahora lo puedes comprar por $1. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos del Daily C Balancing Foam Cleanser, de Vitabrid C12. Este potente limpiador en espuma está formulado con vitamina C, aceite Kahai retinol y ácido madecasósido, y aparte de quitar las impurezas del rostro sin maltratarlo, hidrata, suaviza y calma la piel, en espacial la que tiende a irritarse. Image zoom Cortesía De acuerdo con los comentarios de algunos comentarios de quienes lo han usado, el limpiador quita todo el maquillaje y limpia profundamente la piel sin resecarla. Definitivamente este limpiador es digno de probar y este es el momento indicado para comprarlo. Recuerda que en este momento el Daily C Balancing Foam Cleanser, de Vitabrid C12 solo cuesta $1 y lo puedes obtener en Vitabrid.com.

