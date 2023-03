Bellas emprendedoras: conoce a las fundadoras de Vamigas, belleza limpia y orgánica por y para latinas Ann Dunning y Christina Kelmon utilizan ingredientes tradicionales de la naturaleza latinoamericana para formular productos eficientes que cuidan la piel de la mujer latina. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ann Dunning, nacida en Chile, y Christina Kelmon, de ascendencia mexicana, eran dos de las pocas mujeres latinas dedicadas a la inversión en startups en Silicon Valley cuando se conocieron a través de una red de inversores, y gracias a este interés común pronto se hicieron amigas. Tiempo después, Dunning se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro y se dedicó a investigar sobre todo lo que podía ayudar o perjudicar a sacar adelante su embarazo. Así descubrió que algunos de los ingredientes que usamos en nuestro cuidado personal pueden ser dañinos en un proceso como este y decidió cambiar su rutina por productos de belleza orgánicos. Prácticamente a la vez, Kelmon, quien había sido mamá recientemente, encontró estudios que demostraban que durante el embarazo, las mujeres latinas tienen en su cuerpo más químicos que alteran las hormonas, una situación derivada del uso de más productos cosméticos con ingredientes problemáticos. Emprendedoras Fundadoras Vamigas belleza limpia para latinas La chilena Ann Dunning (izda.) y la mexicoamericana Christina Kelmon son las fundadoras de Vamigas. | Credit: Rachel Manning Photography y cortesía Vamigas. Estas experiencias crearon el clima perfecto para el nacimiento de Vamigas, una marca de belleza orgánica y limpia, creada por y para latinas. Vamigas, que juega en su nombre con la palabra "amigas" y las iniciales de las hijas de sus creadoras, es la primera línea disponible en Target que explícitamente apela a la mujer latina y sus necesidades en cuanto al cuidado de la piel. Hablamos con Ann Dunning sobre este fabuloso proyecto. ¿A qué tipo de mujeres está dirigida la marca?

A la mujer que ama los ingredientes naturales - incluso diría que está obsesionada con las plantas como nosotras-. Le encanta rodearse de naturaleza, le calma y le regenera. Tiene estos rituales para sanar y cuidarse, enfocados en la naturaleza, y se los lleva allá donde va. Le gusta tomarse un buen tecito y sabe el valor curativo que tiene frenar e ir más despacio en la vida. Emprendedoras Fundadoras Vamigas belleza limpia para latinas Credit: Cortesía Vamigas Ahora en Target tenéis disponibles cinco productos: dos aceites faciales, dos brumas para el rostro y un limpiador. En vuestra web se pueden encontrar además un aceite para cara y cuerpo, otro para el cabello, otro para los labios y una mascarilla para labios también. ¿Cómo decidisteis los productos con los que empezar?

Nos centramos en los ingredientes botánicos de Latinoamérica que han pasado de generación en generación y cuyas propiedades para mejorar la salud de tu piel se han probado científicamente, como la rosa mosquete chilena. A muchos de estos botánicos se les ha despojado de sus raíces por las grandes marcas de belleza que se venden en la actualidad, y que añaden la mínima cantidad, simplemente como una táctica de marketing. Nuestros botánicos son la estrella de cada producto y no usamos rellenos. Por ejemplo, nuestra rosa mosqueta es pura, de cosecha salvaje, sin fragancias ni rellenos. Hemos logrado incluir estos poderosos botánicos en los esenciales diarios: aceites faciales hidratantes, tónicos y un limpiador. Emprendedoras Fundadoras Vamigas belleza limpia para latinas Credit: Cortesía Vamigas ¿Cómo es el proceso creativo desde que pensáis en un producto hasta que se hace realidad?

Siempre empezamos con el elemento botánico y pensamos maneras de resaltarlo en su estado natural. Entonces determinamos si se puede mezclar con otros botánicos para crear una experiencia completa. Por ejemplo, con la rosa mosqueta chilena, sabíamos que era un producto en sí mismo porque es un superhéroes que combate las arrugas, las manchas y mejora la textura de la piel. Sin embargo, en Luz de sur, al cactus hidratante queríamos añadirle los omegas de la semilla de chía y el poder antioxidante del acai, para crear un producto nutriente y rico en vitaminas. De ahí diseñamos las cajas con cada baya y botánico colocado en un precioso patrón Otomi (un bordado típico mexicano también conocido como Tenango). El diseño degradado [en cajas y frascos] simboliza los botánicos que crecen desde la tierra. ¿Cómo dirías que han influido vuestra raíces latinas en la creación de la marca?

Estoy increíblemente orgullosa de mi patria, Chile, pero me entristece ver que los países latinoamericanos son la cuna de ingredientes como rosa mosquete, maqui, chia, acai, yerba mate, babassu, pataua, nopal… y estos están siendo desligados de sus orígenes. Estos botánicos que usamos -y muchos de los ingredientes de moda en la industria del wellness- raramente se atribuyen a los países latinoamericanos de donde proceden. Nuestros países son borrados por ciertas industrias. Es algo que molesta y de lo que se habla a puerta cerrada. Solo recientemente las generaciones más jóvenes hablan de esto. La misión detrás de Vamigas es crear contexto histórico alrededor de estos ingredientes de moda, y educar a todo el mundo sobre su procedencia. Solo queremos el crédito cuando se merece. Emprendedoras Fundadoras Vamigas belleza limpia para latinas Credit: Cortesía Vamigas ¿Algún consejo valioso en cuanto a belleza que hayáis recibido de las mujeres de vuestra familia?

Que la sencillez es la clave. Las señoras de nuestras familias siempre han tenido una rutina minimalista y simple: aceites faciales, una crema y ya. Jugáis mucho con el lenguaje, mezclando ingles y español, ¿cómo de importante es para vosotras mantener el acento latino en vuestra marca?

Es realmente importante para mí porque es cómo yo vivo y cómo mi familia y nuestra comunidad habla. Hemos oído muchas veces de nuestros clientes lo refrescante que es encontrar una marca que realmente les hable y que se siente familiar. Eso es lo que ha creado una gran comunidad Vamigas. Emprendedoras Fundadoras Vamigas belleza limpia para latinas Credit: Cortesía Vamigas ¿Estáis pensando en ampliar la línea?

Estamos extendiendo la línea de rosa mosqueta a petición de nuestros clientes. Es nuestro producto más vendido ¡y quieren más! Además, para posicionarnos como una marca de wellness añadiremos una nueva división donde hablaremos de prácticas de bienestar para nuestra comunidad. Con el boom de la belleza limpia y tantas marcas en el mercado que usan esta etiqueta como herramienta de venta, ¿crees que es complicado o caro usar productos de belleza limpia en la actualidad?

Se ha convertido en algo caro, pero no tiene por qué ser así. Literalmente puedes crear tus opciones de belleza tu misma, como hacían antes las mujeres. Nuestras abuelas se hacían mascarillas de miel y avena o baños de vapor con camomila. Esa es la última rutina de belleza limpia. La belleza limpia [en las tiendas] son la opción fácil pero se venden muy caras. No tienes que gastar $100 para obtener ingredientes más sanos. Antes de que estuviera de moda, los ancestros de todo el mundo estaban usando opciones naturales y sencillas. Es un poco tonto que se haya convertido en esta moda que puede ser tan cara y que mucha gente no se puede permitir. Emprendedoras Fundadoras Vamigas belleza limpia para latinas Credit: Cortesía Vamigas Uno de los motivos que os llevó a crear la marca fue la relación entre productos de belleza y niveles altos en sangre de químicos que afectan a las hormonas. Las latinas gastan un 30% más en productos de belleza que el resto de mujeres, y utilizan incluso más productos durante el embarazo. ¿Es necesario educar sobre lo que ponemos en nuestra piel? ¿Cómo podemos hacerlo?

Sí, todo el tiempo oímos de nuestra comunidad que ojalá hubieran sabido antes de los riesgos de algunos productos de cuidado personal y desean que sus madres los hubiesen conocido también. Creo que la idea de ser cuidadoso con lo que pones en tu piel se está entendiendo bien en general, pero en nuestras comunidades, a este mensaje le está costando más tiempo penetrar. Creo que depende de todos nosotros educar a las generaciones más jóvenes, pero también a la generación anterior, nuestras mamás y abuelas. Decirles que lean los ingredientes, evitar cosas como cremas aclaradoras de la piel o productos para alisar el cabello. ¿Por qué? En 2022, la FDA encontró niveles preocupantes de mercurio en las cremas para aclarar la piel, y algunos productos para alisar el pelo liberan formaldehído, un peligroso ingrediente asociado con enfermedades neurológicas y cáncer. Emprendedoras Fundadoras Vamigas belleza limpia para latinas Credit: Cortesía Vamigas ¿Qué destacarías de todo este proyecto, desde que oficialmente lanzarais la marca en abril de 2021?

Somos latinas, pero venimos de backgrounds muy diferentes. Yo vine de niña como inmigrante desde Chile y me crié en el Valle de San Fernando en Los Ángeles y Christina es tercera generación mexicoamericana, del área de la Bahía, con las raíces de su padre remontándose casi 100 años en este país, como es el caso de muchas familias latinas. Hay tantos amigos y amigas como nosotras en este país que no podría estar más orgullosa de representar a cada uno de ellos en dos de las cadenas de tiendas más poderosas del país (Vamigas se vende en Target y a partir de mayo estará presente en Whole Foods). Nuestro mayor logro es eliminar esa idea de que los latinos somos un monolito y mostrar al mundo lo multiculturales y tridimensionales que somos, y que somos un grupo exitoso y culturalmente importante en la sociedad norteamericana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los productos de Vamigas van de los $18 a $32 y los puedes encontrar en tiendas y web de Target, y en su propia web, vamigas.com.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bellas emprendedoras: conoce a las fundadoras de Vamigas, belleza limpia y orgánica por y para latinas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.