Conoce a las emprendedoras latinas que están facilitando el acceso a la belleza limpia Seguir una rutina de belleza con productos limpios, eficaces y con envases respetuosos con la naturaleza, ya no está al alcance de unos pocos gracias a estas mujeres. emprendedoras latinas belleza limpia Credit: Cortesía La belleza limpia ha pasado de ser una moda a una realidad inamovible. Con el descubrimiento de nuevos y potentes ingredientes botánicos y la concienciación social sobre el uso de químicos, la experimentación con animales o la contaminación del planeta, cada vez son más las marcas que apuestan por fórmulas veganas o sin compuestos potencialmente dañinos para la piel o el medioambiente -habituales en la industria tradicional-. También hemos visto como se ha popularizado la reducción de plásticos en los envases, el uso de materiales reciclados y reciclables y la apuesta por el cartón, el aluminio, el cristal y otros materiales menos contaminantes siempre que los productos lo permitan. Pero esta nueva fuerza de la industria se enfrenta a otros problemas, como que se considere que son poco efectivos o que la pureza de sus ingredientes dispare sus costes y los conviertan en accesibles para solo unos pocos. Parte de estos problemas forman parte de la motivación de estas emprendedoras latinas, quienes han puesto en marcha diferentes proyectos de belleza limpia al alcance todos. Verdaderas pioneras en la búsqueda de productos buenos para la piel y el planeta cuyas raíces han influido en sus creaciones. CHRISTINA URIBE - COVEY Harta de complicadas y larguísimas rutinas de belleza, Christina Uribe, ejecutiva de Google de origen cubano, y su mejor amiga, la modelo Emily DiDonato, decidieron lanzar un ritual de belleza universal de solo tres pasos. Tras tres años de investigación, los primeros productos de Covey son un limpiador, un suero de vitamina C y una hidratante para el rostro. Tres pasos que funcionan en todo tipo de pieles, no dejan duda sobre el orden en el que hay que usarlos y sirven para el día y la noche. Christina Uribe y Emili DiDonato fundadoras Covey Christina Uribe y Emili DiDonato | Credit: Cortesía Covey ¿Cómo dirías que ha influido tu herencia cubana en la creación de Covey?

Siendo la hija de un inmigrante cubano, crecí sabiendo que si quería conseguir algo, tenía que trabajar duro y no tener miedo a nada. Mi padre tuvo un coraje y una fuerza inimaginables para inmigrar aquí [Estados Unidos], y yo intento pensar en eso cada vez que afronto un nuevo reto, como empezar Covey. Nunca soñé con crear mi propia marca. Lo que he aprendido es que no hay un entrenamiento que te prepare en cómo construir una marca, solo tienes que hacerlo y aprender por el camino. Sin la ética de trabajo inculcada en mi a través de mi herencia cubana, nunca habría tenido el coraje de afrontar todos esos retos que vienen con el lanzamiento de una marca. ¿Cómo es tu rutina de belleza?

Mi abuelita tuvo una influencia enorme en mi rutina de belleza. Ella fue la que me inculcó el valor de una rutina sencilla y cómo eso podría traerme alegría. Ella tenía una piel hermosa y cada mañana y cada noche simplemente lavaba su cara, se ponía una crema y aceite de lavanda en el cuello y en las muñecas. Me dejaba hacerlo con ella y es uno de mis recuerdos más preciados con ella. A través de Covey Emily yo queríamos poner el "cuidado" de vuelta en "cuidado de la piel". Creando una rutina sencilla pero efectiva, estamos probando que lo básico puede ser cualquier cosa menos básico. Como la rutina sencilla de mi abuelita, menos puede ser más cuando usas los ingredientes más efectivos en el orden correcto. Todos sus productos son veganos, libres de fragancias, sulfatos, siliconas, ftalatos, tintes sintéticos o aceites esenciales; hipoalergénicos y aptos para todo tipo de pieles. PATRICIA FONSECA - TAP TAP ORGANICS La costarricense Patricia Fonseca, apasionada de crear sus propios productos para el cuidado de la piel, decidió profesionalizar su sueño cuando embarazada de su primera hija descubrió la manera que tiene nuestro cuerpo de absorber los químicos que se encuentran en los cosméticos. Con el reto de no solo conseguir que sus elaboraciones fueran efectivas, sino que además se presentaran en envases respetuosos con el medioambiente, Tap Tap Organics fue tomando forma y hoy en día intenta transmitir el lema de su tierra natal "pura vida" a través de sus productos, incluyendo ingredientes orgánicos de su país, como aceite de coco virgen. Con el afán de combatir la presencia de plásticos en los océanos del planeta, su marca incluso promueve un programa gratuito para retornas los envases y que puedan ser reutilizados. Patricia Fonseca Tap Tap organics productos belleza Credit: Cortesía Tap Tap Organics ¿Cómo dirías que ser latina ha influido en la creación de Tap Tap?

Mi experiencia como tica (costarricense) es la esencia de Tap Tap Organics. Mi meta es que las personas que usan mis productos se transporten mentalmente, a través de los sentidos, al paraíso tropical que es Costa Rica. El mar azul, el bosque verde, las frutas tropicales, el olor a coco… los trato de capturar en cada botella de mis productos. Además, utilizo nuestro famoso mantra "pura vida" en la filosofía de la marca. Para mí, "pura vida" es un estilo de vida que celebra vivir en el momento, respetar nuestro planeta y vivir en armonía. Vemos que el packaging es mínimo, ¿por qué optaste por hacerlo así? ¿Qué mensaje quieres transmitir con esto?

Cada día es más evidente que estamos viviendo una crisis de desecho. Los expertos calculan que para el año 2050 habrá más plástico en nuestros océanos que pescados. Los productos de belleza y cuidado personal producen 142 billones de toneladas de plástico cada año. Pero si escogemos productos que tienen un bajo contenido de plástico, y además escogemos packaging que es reutilizable, podemos reducir muchísimo nuestro impacto en nuestro ambiente. Por eso tengo un programa de devolución de nuestros tarros y botellas de vidrio. Mis clientes pueden pedir una etiqueta de shipping para enviar sus productos vacíos, totalmente gratis. Al ser de vidrio, ese packaging es fácilmente reutilizable. Sus productos se elaboran con ingredientes botánicos orgánicos y recogidos de la naturaleza de América Central y Suramérica de manera sostenible, no se prueban en animales y siguen una política de desperdicio cero con sus envases y paquetes. Además muchos son multiusos, con lo que se reduce el número de productos que necesitas. PILAR Y RICARDO QUINTERO - CARE Pilar y Ricardo Quintero son naturales de México y se mudaron a Conneticut en el 2018. La pareja está detrás de Care, una marca creada para todo tipo de pieles, edades, tonos y sexos, que gracias a la calidad de sus ingredientes y la tecnología tras sus fórmulas, cuidan de tu rostro con solo cinco productos: un agua miclear/tónico, dos cremas humectantes, una para ojos y labios y un suero de retinol. Pilar y Ricardo Quintero creadores Care Skincare Credit: Cortesía ¿Qué os motivó a crear Care Skincare?

Pilar: Como esposa, madre y empresaria, mi tiempo es limitado. Encontrar una rutina de belleza simplificada, que fuera eficaz y limpia era mi sueño. Y así es como nace Care Skincare. Donde ofrecemos productos eficaces, de alta tecnología y multifuncionales. Una rutina de noche y de día diseñada para un estilo de vida simple y eficiente. Y todo a precios accesibles. ¿Cómo diríais que ha influido ser mexicanos en la creación de la marca y sus productos?

P y R: Tenemos una sensibilidad latina y un concepto de la importancia de la solidaridad social. El cuidado "Care" de nuestra familia, de nuestros amigos, y el cuidar a nuestro prójimo es un valor universal y muy arraigado en la cultura matriarcal mexicana y latina. En México el usar maquillaje y el cuidado de la piel es algo que se pasa de madre a hija desde muy joven y nuestra línea se presta perfectamente a ser usada por varias generaciones. Nuestros productos fueron diseñados con la más avanzada tecnología en ingredientes y ciencia cosmética para brindar múltiples beneficios a la piel con menos esfuerzo. Nosotros no hacemos pruebas en animales vivos con nuestros productos. Y, además ofrecemos estos productos a precios muy accesibles porque no vendemos a las tiendas departamentales o especialistas en belleza. Es así como podemos transferir ese ahorro en margen de utilidad y gastos directamente a nuestros clientes. Somos una marca que desde el primer día decidió contribuir a nuestra comunidad a través del programa Because We Care [que apoya diferentes organizaciones benéficas]. Además, ofrecemos un 30% de descuento todo el año a miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, doctores, enfermeras, bomberos, operadores de primeros auxilios, y maestros. Todos ellos juegan un papel importante en todas nuestras vidas y comunidades, y es importante apoyarles. En sus productos solo encontrarás ingredientes limpios de primerísima calidad, libres de crueldad animal, con empaques minimalistas y reciclables. Nada de fragancias artificiales, parabenos, ftalatos, aceites minerales ni alcohol. KATRINA MORENO - KURA SKIN Katrina Moreno, de raíces colombianas, ha creado un servicio informático de asesoramiento que diseña una rutina cien por cien personalizada con productos de belleza limpia a domicilio basándose en los problemas y preocupaciones de tu rostro y tu presupuesto, y que tiene en cuenta otros factores como el clima y los problemas medioambientales de la zona en la que vives. Emprendedora latina Katrina moreno Kura Skin belleza Credit: Cortesía Trabajabas en el mundo tecnológico, concretamente en desarrollo estratégico, ¿cómo decidiste crear Kura Skin?

He tenido problemas con mi piel la mayor parte de mi vida. He pasado años buscando en Google y pidiendo consejo en Sephora y nada de eso me ayudó. Después de un brote de acné realmente malo, decidí pensar una manera mejor de hacer las cosas. Ese viaje me ha llevado a darme cuenta de tres cosas: Primero, el cuidado de la piel es muy personal. No vale el "una talla sirve para todos". Segundo, pensamos demasiado en sueros específicos y productos milagro. El éxito en el cuidado de la piel significa utilizar los productos e ingredientes adecuados para ti. Por último, no tiene que ser todo tan complicado. Si puedes comprender los factores que afectan a tu piel, puedes obtener la respuesta correcta mucho más rápido. Tu familia es de Colombia, aunque tú naciste en Queens (Nueva York) y actualmente vives en Los Ángeles. Pero, ¿cómo ha influido tus raíces latinas en afrontar este proyecto?

Los fundadores latinos estamos subrepresentados en el mundo de la belleza y las fundadoras latinas son incluso más difíciles de encontrar en el mundo de la tecnología. Ser una minoría en casi cada panorama profesional me ha influido mucho. Era importante para mí crear un servicio para todo el mundo. Uno que pudiera celebrar la individualidad de cada uno a la vez que reflejara la diversidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kura Skin es muy fácil de utilizar. Primero contestas unas preguntas sobre tu tipo de piel, edad, código postal (para conocer las condiciones climáticas y medioambientales de la zona en la que vives), qué tipo de productos utilizas, tipo de piel, sensitividad, tus preocupaciones sobre tu piel y tus objetivos. Después eliges cuánto dinero quieres gastar al mes y un algoritmo se encarga de analizar todos tus datos para encontrar los productos que mejor se adapten a ti dentro de tu presupuesto. En un par de días recibirás tu rutina personalizada en casa, con las instrucciones de uso. Además, con tu feedback tanto sobre resultados como cuánto te duran los productos, en el próximo envío te mandan nuevas fórmulas para mejorar aún más tu experiencia.

