La emprendedora venezolana que le ha dado "la vuelta a la arepa" con su marca de ropa deportiva La empresaria de moda afincada en Georgia ha encontrado el éxito haciendo mascarillas para los que más las necesitan. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana, nuestra experta en moda y belleza Kika Rocha nos trae la inspiradora historia de Elena Carné, una emprendedora de origen venezolano que vive en Americus, Georgia, y ha sabido sacarle el lado positivo o "darle la vuelta a la arepa" —como dice ella— al momento tan difícil por el que estamos pasando a causa del coronavirus. "Los venezolanos estamos listos para lo que se venga", dice. "Tenemos que buscarle la vuelta. De las cosas negativas siempre sale algo bueno". "Fui contactada por un hospital local, uno de los sitios más afectados por el virus en el estado de Georgia porque estaban haciendo las máscaras con voluntarios, pero no era suficiente", cuenta. "Entonces decidió dar un cambio radical a su empresa, que se dedicaba a hacer ropa deportiva, y centrarse en fabricar estas mascarillas. Empezó con una orden de 4.000 y ya han producido 17.000 tapabocas, y ahora ha podido contratar a personas de su propia comunidad que trabajaban en el campo o en otras fábricas, y que habían perdido sus trabajos debido a esta crisis. También han donado mascarillas a policías y personal sanitario y, mejor aún, ha ayudado a los indígenas navajos de esa región de Arizona, para los que han fabricado 2.000 tapabocas. "Ellos tienen 3.300 casos, cada semana les hacemos un envío y ellos lo distribuyen entre las personas de mayor riesgo". Si quieres aprender a hacer tu propia mascarilla, no te pierdas el paso a paso y consejos sobre qué material usar, en el video al comienzo de este artículo. Si tienes más dudas, visita t31.co.

