Bellas emprendedoras: conoce a Nathaly Zamora, la venezolana que sube el nivel de las relaciones públicas de la moda

La venezolana Nathaly Zamora llegó a Estados Unidos en 2009 con el claro objetivo de crear su propia agencia de comunicación y relaciones públicas. Graduada en Comunicación social en su Venezuela natal, donde acumuló una amplia experiencia en agencias de publicidad, a su llegada al país de las oportunidades tuvo que desempeñar diferentes empleos hasta que logró abrir su propia agencia, Zamora Group. Gracias a su tesón y empeño, ahora cuenta con clientes de talla internacional pertenecientes a industrias tan diversas como la música, la belleza, la gastronomía o la moda. Con el diseñador Custo Barcelona, cliente suyo desde hace 10 años, ha participado en varias ediciones de la Semana de la Moda de Nueva York y de Miami, un logro que Zamora cuenta entre los más emotivos de su carrera. "Luego que pasa esa presión y nervios antes y durante el desfile, darme cuenta que yo, una venezolana inmigrante, que luchó tanto por abrir su agencia y darse a conocer estaba ahí como pieza fundamental de tan importante evento en la industria de la moda, confieso que lloré de emoción y de orgullo propio, porque una vez más había entendido que nada es imposible". Bellas emprendedoras Nathaly Zamora Credit: Cortesía Conversamos con la publicista para conocer el secreto de su éxito y sus ambiciosos planes de futuro. ¿Por qué quisiste dedicarte a las relaciones públicas?

Porque me parece una forma perfecta de poder ayudar y conectar a personas que se puedan apoyar entre sí, dar a conocer emprendimientos ,artistas y talentos que merecen ser descubiertos y escuchados. Para mí es un privilegio ser esa persona, quien descubra o de a conocer esos "diamantes en bruto". Es un mundo muy competitivo, ¿qué dirías que diferencia a Zamora Group de otras agencias?

Para mí lo que nos diferencia de otras agencias es la entrega, pasión y dedicación con la que desarrollamos a nuestros clientes, pero sobre todo es crear un sentimiento de pertenencia con cada uno de ellos; es decir que para nosotros no existen horarios de oficina, trabajamos y estamos atentos a las necesidades de nuestros clientes sin exagerar 24/7. ¿Cómo dirías que ser venezolana ha influido en tu carrera?

La mayoría de los venezolanos somos personas muy trabajadoras y luchamos por alcanzar nuestras metas, creo que ser venezolana y latina me da más impulso para poder dejar en alto a mi comunidad y servir de ejemplo a todas aquellas personas que aún dudan si emprender o no su negocio propio. En poco tiempo lograste fundar tu empresa y ser exitosa en Estados Unidos, ¿cuál es la clave de tu éxito?

Existen muchas claves del éxito para mi: la pasión, tener una ambición por ser mejor cada día, querer ser destacada por la calidad de mi trabajo y las historias de éxito de mis clientes… pero sobre todo saber y demostrar la importancia de apoyarnos entre colegas, ayudarnos a crecer entre todos y entender que no hay competencia más fuerte que uno mismo. ¿Piensas que te ha costado más siendo mujer?

Ser mujer sigue siendo un reto en cualquier industria pero creo que las mujeres hemos sabido ganarnos nuestro puesto e importancia a nivel mundial y mucho más en el campo empresarial. Las mujeres estamos siendo el ejemplo perfecto de persistencia y éxito. ¿Con qué clientes relacionados con la moda y la belleza trabajas en estos momentos?

Durante mi carrera he tenido el privilegio de trabajar con diseñadores como Custo Barcelona ,Rosa Clará, Giovanni Scutaro o Agatha Ruiz de la Prada entre otros. Actualmente seguimos trabajando con el diseñador europeo Custo Barcelona, con quien ya llevamos más de 10 años de la mano. En la industria de la moda y la belleza, ¿qué es necesario para llevar estas marcas a lo más alto en la actualidad?

Lo primero es que la marca evolucione con el pasar del tiempo y se mantenga a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo de las redes sociales, de cómo avanza el mercado y qué consume el público actual. Las marcas han aprendido que se deben adaptar al consumidor, cosa que antes considero era al contrario, el consumidor se adaptaba a lo que existía en el mercado . Las colaboraciones de marcas y productos con personas que influyen en diferentes comunidades está comprobado que es un éxito ya que cada red social se convierte en una ventana de exposición para la marca, producto y/o artista. Elevar la marca con un buen marketing y equipo de relaciones públicas definitivamente es la clave del éxito para el desarrollo y posicionamiento de nuestros clientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo de importantes son para ti las redes sociales y cómo las utilizas?

Para mí como empresaria y publicista las redes sociales se han convertido en una carta de presentación para los futuros clientes y una manera de exponer el éxito que hemos obtenido con los clientes ya existentes. Constantemente mostramos las entrevistas a nuestros clientes, damos a conocer nuevos proyectos, colaboraciones entre marcas, influencers y personalidades del entretenimiento y de esa forma motivamos a que más dueños de marcas y artistas se motiven a dar ese paso tan crucial e importante como lo es tener una buena agencia de relaciones públicas dentro de su equipo de trabajo. ¿Qué más te gustaría lograr y cómo ves el futuro de Zamora Group?

Son tantas cosas que día a día se nos ocurren para seguir mejorando, creciendo y ayudando a crecer a nuestros clientes que enumerarlas está un poco complicado. Me encantaría dar conferencias y contar mi historia con vivencias y experiencias que puedan ayudar a otras personas a crecer y conseguir el éxito en el ámbito que deseen. Estoy convencida que el futuro de mi agencia Zamora Group está destinado a seguir creciendo, captando nuevos clientes y seguir siendo una de las mejores agencias de relaciones públicas dentro del mercado hispano que desarrollamos desde un artista ,restaurante, moda, belleza, salud, etc. Todo lo que vaya apuntado a un target alto con excelente calidad.

