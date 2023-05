Bellas emprendedoras: Adriana Varón, la masajista de celebridades que mejora cuerpo y mente con sus manos La empresaria Adriana Varón llegó de Colombia a Miami dispuesta a cumplir sus sueños, algo que ha logrado con su empresa Golden Girls Mia, dedicada al bienestar físico y mental de sus clientas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La colombiana Adriana Varón llegó a Estados Unidos dispuesta a trabajar duro para lograr cumplir sus sueños. Licenciada en enfermería y masajista, al mudarse al país de las oportunidades tuvo que poner en pausa sus planes estéticos para trabajar de niñera, camarera, limpiadora y tendera. Lo que fuera necesario para sobrevivir con su hijito Samuel de entonces 4 años. Basada en Miami y tras el nacimiento de Mía, su segunda hija, Varón se desempeñó como mensajera de Uber Eats, un trabajo que le permitía tener horarios flexibles y encargarse de su bebé. Pero su proyecto para dedicarse al mundo de los masajes no desaparece, sino que se va volviendo una realidad. Todo comenzó repartiendo tarjetas personalizadas para hacer masajes a domicilio. "Cuando ya era imposible mantener el ritmo, con el apoyo de mi esposo decidimos adecuar el garaje de la casa con una camilla y herramientas para poder atender allí a las clientes", explica Varón. Desde ese momento, la buena mano de la colombiana -en especial en masajes reductores- y el boca a boca, multiplican la clientela que visita su estudio entre las que se encuentran celebridades como Gaby Espino, Clarissa Molina, Ana Patricia Gámez o Yailin la más viral, entre otras. Adriana Varon masaje celebridades Credit: Cortesía El éxito fue tan grande que el garaje no era suficiente. Había llegado el momento de crear su empresa y así nació Golden Girls Mia, un nombre que fue idea de su pequeña, de tan solo tres años. "Me lo dijo pensando en las mujeres de Miami porque siempre quieren lucir brillantes", cuenta la emprendedora a People en Español. Para ejecutar su proyecto, además de rentar una ofician más grande, comenzó a formar a otras mujeres para trabajar con ella, enseñándole sus técnicas propias y su método Tolú. "Es un tratamiento natural donde buscamos que la mujer recupere su confianza, después de un parto o subida de peso por muchos factores… Con la maderoterapia y las manos logramos cambios físicos orgánicos, utilizando maniobras personalizadas para cada cuerpo. Un método que brinda salud y belleza", explica sobre la desconocida técnica. "No solo cambiamos cuerpos, cambiamos mentes", afirma Varón. "A través de las manos y la maderoterapia damos soluciones sin cirugías y eso nos hace diferentes a cualquier otro lugar y a otro tipo de masajes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre sus clientas, entre las que encontramos a estrellas como Adamari López, quien compartió uno de los tratamientos para mejorar la flacidez del abdomen, Varón anota que son personas con diferentes necesidades como volver a su peso, corregir un procedimiento quirúrgico o simplemente mejorar la circulación y el sistema linfático. Y que los resultados visibles sobre los cuerpos, tienen también un efecto mental, cuando los clientes recuperan su autoestima. Con la intención de seguir cambiando vidas, Varón y su esposo también comenzaron un proyecto educativo para formar a esteticistas de todo el planeta. Puerto Rico, México, Barcelona, Madrid, Houston, Nueva York o Los Ángeles son algunas de las ciudades que han visitado ofreciendo sus cursos, en los que han participado más de 3.000 mujeres. Orgullosa de sus logros, Adriana Varón aconseja a las mujeres que desean emprender. "Que no tengan miedo en este país u otro, no hay límites para soñar con crecer y emprender es cuestión de trabajar por ello, porque sí se puede ser independiente y exitosa". Hoy en día Golden Girls Mia cuenta con dos sedes en los Estados Unidos: Miami y Orlando, y próximamente abrirán una nueva localización en Aventura, Florida. Además, cuentan con su propia línea de productos y herramientas y una ocupada agenda de entrenamientos en diferentes ciudades del mundo.

