Glamour en la alfombra: los looks de belleza más impactantes de los premios Emmy 2022 Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería amanda seyfried Credit: Frazer Harrison/Getty Images; Frazer Harrison/Getty Images En una noche llena de looks magníficos, quedamos maravilladas con el maquillaje y cabello de las estrellas que desfilaron por la alfombra. ¿Qué opinas de estos looks? Empezar galería Zendaya Zendaya, Emmys Credit: Frazer Harrison/Getty Images Complementó su maquillaje clásico de Lancôme con un peinado inspirado en los años setenta creado por el estilista latino Tony Medina con peines de Tangle Teezer. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ariana DeBose Ariana DeBose, Emmys Credit: FilmMagic/FilmMagic for HBO Preparó su piel para la noche con un facial de Joanna Vargas, esteticista latina de las estrellas. Complementó su vestido lila con maquillaje en tonos claros de Lancôme y eligió llevar su cabello corto con raya a la mitad en un peinado moderno creado por Peter Lux con productos de Sol de Janeiro. 2 de 8 Ver Todo Amanda Seyfried amanda seyfried Credit: Frazer Harrison/Getty Images Amante de los looks de viejo Hollywood, la actriz optó por un moño clásico creado con productos de Matrix. También llevó sus labios rojos y sombra de ojos lila de Lancôme con la ayuda de la maquillista cubana Genevieve Herr. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rosario Dawson Rosario Dawson Credit: Frazer Harrison/Getty Images Divina lució la actriz con un labial nude y su cabello peinado hacia atrás con productos de Sol de Janeiro por la estilista Clariss Rubenstein. 4 de 8 Ver Todo Angela Bassett Angela Bassett Credit: Momodu Mansaray/Getty Images Bella a cualquier edad, Bassett comenzó su look con un facial de Sarah Akram, la base perfecta para su maquillaje en tonos dorados. Para su cabello, optó por ondas sueltas y juveniles. 5 de 8 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: Christopher Polk/NBC via Getty Images Aunque no pasó por la alfombra, la creadora de Rare Beauty nos acaparó en el evento con su maquillaje en tonos neutros y recogido chic. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lily James Lily James Credit: Evans Vestal Ward/NBC via Getty Images Acaparó miradas con su sombra de ojos sensual creada con productos de Charlotte Tilbury. Llevó su cabello cobre suelto en ondas divinas gracias a Living Proof. 7 de 8 Ver Todo Rachel Brosnahan Rachel Brosnahan Credit: Momodu Mansaray/Getty Images ¡La actriz afirmó que el lila fue el color de la noche cuando se trata de los ojos! Su piel se vio radiante gracias a un facial de Joanna Vargas. Su recogido clásico fue creado con productos de Matrix. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

