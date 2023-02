Las fotos más sexies de Emmanuel Palomares, protagonista de Perdona nuestros pecados, ¡suben la temperatura! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Emmanuel Palomares sexy 9 Credit: Victor Chavez/Getty Images El actor venezolano derrite a sus seguidores con sensuales retratos en los que posa como un auténtico modelo, a menudo sin camiseta. Ex de Irina Baeva y buen amigo de Erika Buenfil, al protagonista de Perdona nuestros pecados le gusta compartir sus encantos en las redes. Empezar galería ¡Buenos días! Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram Con unas candentes imágenes desde la cama y sin pijama, el venezolano le da los buenos días a sus seguidores. No podemos evitar preguntarnos ¿qué afortunado/a tomó la instantánea? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Con todo y sombrero Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram Simón, su personaje en La herencia, era uno de los herederos de una hacienda aguacataera, por donde paseaba así de galán con camisa, sombrero y pantalones de mezclilla. 2 de 8 Ver Todo Sabrosura marina Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram El actor no duda en presumir su buena forma física y nos encantan sus fotos en traje de baño, en la playa o la piscina, disfrutando del agua. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Nuevo look Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram El histrión luce ahora un estilo de cabello más largo para su rol de Andrés Martínez en Perdona nuestros pecados, su primer protagónico. La mexicana Oka Giner, con quien estudió actuación, es su pareja en esta nueva novela. 4 de 8 Ver Todo Actor aplicado Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram El actor ha congeniado muy bien con Erika Buenfil, con quien comparte créditos en Perdona nuestros pecados, hasta el punto de que se les ha relacionado sentimentalmente, algo que ambos han desmentido. 5 de 8 Ver Todo Ojitos divinos Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram ¿Quién podría negarle algo con esa mirada? El ex de Irina Baeva sabe cómo enamorar a la cámara con sus ojos castaños y sus labios jugosos. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Día de grabación Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram En esta imagen que compartió de sus grabaciones al aire libre de La herencia nos conquistó sin palabras. 7 de 8 Ver Todo Modelo casual Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram Al intérprete le encanta compartir con sus seguidores su día a día, sus retos y logros y siempre anda dándoles las gracias por sus mensajes de cariño. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

