Emma Roberts ahora es rubia y este es su cuarto cambio del año

No cabe duda de que los cambios son buenos, sobretodo cuando se acerca el fin de año. Y es que nada como hacer un cambio de casa, de trabajo o de look justo antes de que empieza un nuevo siclo. Bueno la realidad es que un look diferente no le cae mal a nadie en cualquier época y con cualquier excusa. Pero tenemos que admitir que las famosas se la pasan en eso, un cambio tras otro en un abrir y cerrar de ojos. La verdad no sabemos como su pelo aguanta tanto. Entendemos que para poder mantenerse vigentes tanto cantantes como actrices y presentadoras tratan de lucir diferentes looks de cabello y muchas veces eso no solo implica peinados, sino cosas más drásticas como un corte de pelo o un color de cabello muy diferente al que tienen. Este año hemos visto a varias famosas hacerse drásticos cambios en su melena, pero sin temor a equivocarnos, la reina de los cambios es la actriz Emma Roberts.

La guapa joven es ya una experta en el arte de cambiarse de color o estilo de cabello. Solo en este año la hemos visto cambiar unas tres o cuatro veces. Ahora hizo su última “hazaña” fue ir de cabello marrón a totalmente rubio y también mucho más largo.

Para hacerse este cambio, la artista fue al salón Nine Zero One en West Hollywood, dónde se encuentra su estilista de cabecera, quien publicó el nuevo look de Roberts en su cuenta de Instagram. “Esta dulzura tiene un nuevo look”, escribió junto a dos imágenes del antes y el después del proceso.

Además de un rubio dorado, la actriz se puso extensiones que le quedan superbién. No sabemos si este cambio lo hizo para algún nuevo proyecto o si simplemente quería empezar el nuevo año luciendo diferente. Cualquiera de las razones, nos parece que Roberts luce increíble con este look. La verdad es que ya sea con pelo corto, largo, oscuro o claro, Roberts luce fabulosa. ¿No crees?