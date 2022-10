El vestido de esta actriz parece una bolsa de plástico ¡con un pececito dentro! Emma Corrin asistió a la premiere de su última película con un minivestido muy original que dejó a todos boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos tiempos parece que el mundo de la moda apuesta más por llamar la atención con prendas estrambóticas que se vuelvan virales, en lugar de un ejercicio de creatividad artística, y que a la hora de expresarse a través de las prendas de vestir, todo vale. Los desfiles de la Semana de la Moda de París de Balenciaga, con Kanye West modelando en el barro, o el de Coperni, creando un vestido en directo sobre el cuerpo de Bella Hadid son buenos ejemplos de ello. Si a esto le sumamos el interés de los actores por diferenciase del resto, podemos llegar a entender las elecciones de estilo que algunos hacen a la hora de asistir a una alfombra roja. La última en mostrar su lado más extravagante ha sido la británica Emma Corrin. La actriz, famosa por interpretar a la princesa Diana en la serie The Crown, y por apostar siempre por atuendos poco convencionales, se presentó en la premiere de su última película My policeman en el festival de cine de Londres, con un look con el que se le veía como pez en el agua. Emma Corrin vestido bolsa con pez Credit: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images Se trata de un vestido que simula ser una bolsa de plástico con el típico pececillo anaranjado en su interior. Un traje estilo globo, en tonos verdosos, de la colección primavera 2023 de JW Anderson que incluye un gran nudo en el hombro, como si hubiéramos hecho un nuevo fichaje para nuestra pecera, y la imagen del animal resaltada en el centro. Emma Corrin vestido bolsa con pez Credit: Karwai Tang/WireImage Confeccionado en un tejido brillante y con volumen, el traje realmente parece una bolsa plástica y la intérprete, quien usa los pronombres inclusivos ellos, completó su look con aretes Cartier y unas mules negras de pala ancha. Según Vogue la colección "es un guiño a las referencias visuales de la primera época de internet" y la intérprete se mostró cómplice de este recuerdo compartiendo en sus redes una fotografía del evento con la frase ¿Quién pertenece a este pez? De la película del año 1998 Tienes un email. Emma Corrin vestido bolsa con pez Credit: Gareth Cattermole/Getty Images Corrin trabaja con el estilista Harry Lambert, y siempre deja huella en sus apariciones públicas con sus atuendos. Emma Corrin vestido bolsa con pez Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Como en la alfombra de los Emmys de 2021 donde la vimos con un gorro de natación, guantes y uñas garra; el traje de globos que parecían senos, brasier incluido, que vistió el pasado mayo o su aparición desde casa en los Critic's Choice Awards con una creación de Shiaparelli. También causó sensación en los Globos de Oro con un look inspirado en el payaso Pierrot, o la última gala del Met, donde vistió como el dandy neoyorkino Evander Berry. Emma Corrin vestido bolsa con pez Credit: Gotham/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la película My policeman Corrin da vida a la mujer de un policía interpretado por Harry Styles, quien tiene una aventura con un hombre. Aunque el actor y cantante, pareja de Olivia Wilde no apareció en la presentación londinense, también conocemos su amor por las prendas llamativas y diferentes. Sin duda, un dúo bien avenido aunque sea en la moda.

