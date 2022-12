Emily in Paris: Copia los looks más fabulosos de la tercera temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Emily in Paris, moda y belleza Credit: Netflix La serie de Lily Collins acaba de regresar a Netflix y ya estamos enamoradas de estos atuendos. Empezar galería Moda vanguardista Emily in Paris, moda y belleza Credit: Netflix Para la nueva temporada, Marylin Fitoussi ha reemplazado a Patricia Fields como la diseñadora del vestuario de la serie, pero logró recrear la magia de los atuendos únicos, como este diseño con hombros esculturales de Dolce & Gabbana. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look Emily in Paris, moda y belleza Credit: Cortesía Con un vestido con estampado blanco y negro, podrás imitar el look de espiritu vintage. Sequin Zazzle Dress, de Simon Miller. $365. simonmillerusa.com 2 de 7 Ver Todo Colores vivos Emily in Paris, moda y belleza Credit: Netflix La moda de Emily siempre se distingue por los colores alegres que lleva. En un momento con Mindy, la vemos portando este look amarillo complementado con una blusa de encaje, medias de girasol y tacones de plataforma. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Copia el look Emily in Paris, moda y belleza Credit: Cortesía Agregale un toque de color a tu vestuario con este blazer amarillo inspirado en el de la serie. Lo puedes combinar con otras piezas amarillas como Emily o utilizar con un look más neutro. Satin Tailored Single Breasted Blazer, de Nasty Gal. $54. nastygal.com 4 de 7 Ver Todo Accesorios únicos Emily in Paris, moda y belleza Credit: Netflix Parte de lo que hace que los atuendos de esta serie sean tan especiales es que nunca se olvidan de los accesorios. Aunque este es de los outfits más simples que lleva Lily Colins, le dieron el toque Emily con una gorra coqueta. 5 de 7 Ver Todo Copia el look Emily in Paris, moda y belleza Credit: Cortesía ¡Encontramos esta pieza casi idéntica a la del show! Esta gorra marinera le dará un toque chic a tus atuendos en cualquier temporada del año. Riviera Cap, de Lack of Color. $109. lackofcolor.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Extra de belleza Emily in Paris, moda y belleza Credit: Netflix Y si quieres imitar su rutina de belleza, reconocimos su mascarilla de LED de inmediato– es el CurrentBody Skin LED Light Therapy Mask. LED Light Therapy Mask, de CurrentBody Skin. $380. currentbody.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Emily in Paris: Copia los looks más fabulosos de la tercera temporada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.