Hija de Saúl Canelo Álvarez debuta como modelo Emily Cinammon, la primogénita de Saúl Canelo Álvarez, dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje ¿dejará la equitación que es su pasión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Saúl Canelo Álvarez celebró los 15 años de su primogénita Emily Cinnamon, producto de su relación sentimental con Karen Beltrán; en aquel entonces, ambos tenían solo 17 años y el romance concluyó. Ahora la jovencita ha crecido y ha mostrado un gran interés por la equitación; lo cual, es apoyado por ambos padres. Lo que llamó la atención es que la chica ahora debutó como modelo de pasarela. "La verdad es que fue algo espontáneo. Mi mamá me dijo que 'me están llamando para representes el vestido de 200 años de Jalisco'. Y, justo fue lo primero que se me vino a la mente, mi papá hizo la pelea el día de los 200 años de Jalisco y dije 'de que otra forma que no sea relacionada al deporte, puedo representar a Jalisco'", mencionó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Lo único que veo en mi futuro es el estudio y la equitación. No he tenido la oportunidad o las ganas de intentar alguna otra cosa. Pero, la verdad, estoy feliz así con el deporte y la escuela". Por su parte, Beltrán está dispuesta a ayudar a su hija a cumplir sus sueños; así que si desea hacer una carrera como modelo la apoyará. "Ha sido una niña muy obediente siempre. Es una niña muy linda, muy noble. Sabe dónde se encuentra", mencionó. "No me negaría si [Emily] en su momento lo decide [y quiere dedicarse al modelaje]. Siempre he estado para ella y para apoyarla. Los caballos son su top, entonces no creo que sea tan físico para ella dejarlos". Saúl Canelo Álvarez e hija Credit: Emily Cinammon Álvarez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emily Cinammon también reveló que felicitó a su papá Saúl Canelo Álvarez, quien el pasado 18 de julio de 2023, cumplió 33 años, pero no estuvieron juntos porque el boxeador está en entrenamiento. "Le escribí temprano, en cuando me desperté. Le escribí 'felicidades' y un párrafo enorme de muchas felicidades y que espero verlo pronto porque ya está en la preparación para su pelea", concluyó.

