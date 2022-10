Así de guapo y sexy es Emilio el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio El joven ya tiene 20 años y se dedica a la música y a la actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el nombre de Niurka Marcos es sinónimo de controversia y ha sido así desde que empezó su carrera como actriz y bailarina en la ciudad de México. Fue en ese tiempo que la artista cubana conoció al productor Juan Osorio con quien luego empezó una relación amorosa. Si bien después de varios años ambos dieron por terminada su relación, de ese tórrido romance nació su hijo Emilio, quien ya es todo un adolescente. El joven que ya tiene 20 años y al igual que sus papás se ha dedicado por completo al mundo del espectáculo. Ya ha participado en varias novelas, incluso algunas han sido producciones de su progenitor, y además también canta. En sus redes se puede apreciar que es muy amiguero, divertido, le gusta viajar y que le encanta la moda. De hecho, tiene muy buen gusto. Otra cosa que también es evidente en sus redes es que un joven muy guapo y sexy, que al parecer se pasa horas en el gimnasio y que le gusta mostrar su tonificado abdomen y definidos brazos. El actor sabe muy bien que desata pasiones entre su millón y medio de seguidores quienes se desviven en halagos cada vez que el joven hace una caliente publicación. En especial ahora que es soltero, ya que terminó la relación que tenía con la actriz mexicana Karol Sevilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio Osorio Credit: Instagram/Emilio Osorio Emilio Osorio Credit: Instagram/Emilio Osorio Emilio Osorio Credit: Emilio Osorio Emilio Osorio Credit: Instagram/Emilio Osorio Emilio Osorio Credit: Instagram/Emilio Osorio Emilio Osorio Credit: Mezcalent Emilio Osorio Credit: Instagram/Emilio Osorio Emilio Osorio Credit: Instagram/Emilio Osorio Lo cierto es que Emilio heredó lo mejor de su papá y su mamá, en especial cuando de talento se trata porque tanto en la actuación como en la música, el joven tiene un gran porvenir. Y no podemos negar que su look le va a ayudar bastante. Es un gran orgullo para Osorio y Marcos, quienes no lo dejan de presumir. A nosotros nos toca admirar desde lejos y disfrutar de su guapura.

