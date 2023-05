¿Conoces los beneficios de ejercitar tu rostro? Aquí los secretos de Emface El Dr. Campos nos cuenta cómo puedes usar el Emface para lograr un rostro rejuvenecido sin inyecciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchas personas el ejercitar su cuerpo es la mejor forma de verse y sentirse jóvenes, pero ¿sabías que tu rostro también necesita ejercicios para mantener una apariencia fresca y saludable? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó del Emface, el nuevo y revolucionario tratamiento que te ayuda a ejercitar tu rostro sin tener que mover literalmente ni un dedo. ¿EN QUÉ CONSISTE? Emface utiliza la combinación de la estimulación eléctrica facial de alta intensidad y la tecnología de radiofrecuencia tratando simultáneamente la piel y los músculos del rostro, lo que mejora la densidad muscular facial y estimulando la producción de colágeno y elastina. Ofrece resultados rápidos y efectivos levantando y esculpiendo el rostro sin inyecciones. Constituye el único dispositivo que puede abordar y revertir las dos causas principales del envejecimiento: la pérdida del tono de los músculos faciales y la pérdida de colágeno. doctor campos, belleza, piel Credit: Getty Images ¿CÓMO FUNCIONA? Contrae y fortalece los delicados músculos faciales, provocando un efecto lifting. Combina la radiofrecuencia con la estimulación electromagnética en el músculo frontal y cigomático mayor y menor. En el caso del músculo frontal eleva la frente. Por su parte, al trabajar en los músculos cigomático mayor y menor causa una elevación en las comisuras de la boca levantando el rostro. Emface aumenta la masa de estos músculos y también disminuye las arrugas. ¿CUÁL ES EL PACIENTE IDEAL? Si deseas un tratamiento reafirmante que también ayude a que tus arrugas sean menos notorias, Emface es para ti. Si eres alguien que no se siente cómodo con los inyectables o las agujas, esta es la opción que debes considerar. Se recomienda hacer cuatro tratamientos en total, cada uno con una semana de diferencia, para ver resultados completos. Los pacientes verán un efecto lifting inmediato después de su primer tratamiento y los resultados completos se producirán a las 12 semanas. ¿ES DOLOROSO? La sensación que se siente es cálida con una ligera pulsación y contracción. Los pacientes la describen como bastante relajante y sin dolor. Inmediatamente después de la sesión la piel puede quedarse ligeramente roja, pero se disipa muy rápidamente, tu cara se sentirá y se verá levantada de inmediato. Lo mejor es que puedes seguir tu día con normalidad sin tiempo de recuperación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿QUÉ COSTO TIENE? El precio promedio de cada sesión de Emface oscila entre los $600 y $800. Eso sí, ten en cuenta que necesitarás cuatro sesiones para ver resultados óptimos y pueden variar dependiendo el área del país donde te encuentres y del profesional que te lo aplique. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Los estudios clínicos han demostrado que la emisión simultánea de las energías de Emface reduce los efectos del proceso de envejecimiento facial, obteniendo resultados tan increíbles como la reducción de un 37% de arrugas, aporta un 23% de efecto lifting en las zonas donde se aplica e incrementa hasta un 30% de tono muscular. Dado que cada persona es única y tiene necesidades diferentes ya saben que es preciso evaluarte primero con un profesional para confirmar que Emfase es la alternativa para tu caso.

