El look del día - abril 4, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Emeraude Toubia, look del dia Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Ketel One Vodka No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Sofía Vergara, Emeraude Toubia y Ninel Conde son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Iman Iman, look del dia Credit: Taylor Hill/WireImage La legendaria modelo cautivó con este ceñido vestido de manga larga con estampado animal. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Brenda Contreras Ana brenda contreras, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda Para la segunda entrega del show Tu cara me suena (Univision), la actriz y presentadora mexicana eligió este coqueto y colorido minivestido con plumas. 2 de 9 Ver Todo Emerauda Toubia Emeraude Toubia, look del dia Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Ketel One Vodka Espectacular lució la actriz con este sexy vestido negro con cuello halter y cutouts. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby La presentadora disfrutó de su domingo ataviada con este hermoso vestido blanco con naranja, que combinó zapatos de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Elle Fanning Elle Fanning, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo muy elegante con este look de pantalón negro de talle alto, un suéter blanco, y abrigo amarillo pastel. 5 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Mykra Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Regia lució la presentadora con este look de falda midi con abertura frontal, blusa negra con mangas tipo globo y zapatos cremas de plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ninel Conde Ninel Conde, look del dia Credit: Instagram/Ninel Conde La cantante llegó a los estudios de Tu cara me suena (Univision) con este cómodo conjunto deportivo. 7 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echavarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Nos encantó cómo la actriz española combinó este clásico conjunto de pantalón y chaqueta con tenis blancos, camiseta y un minibolso amarillo. 8 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Para llegar a la grabación del primer show de la nueva temporada de America's Got Talent, la actriz colombiana llevó este cómodo jumpsuit estampado, zapatos de plataforma y bolso de Yves Saint Laurent. 9 de 9 Ver Todo

