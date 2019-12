Fallece el diseñador francés Emanuel Ungaro El artista se había retirado del mundo de la moda hace más de diez años. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El diseñador de moda Emmanuel Ungaro falleció este sábado en París a la edad de 86 años. Su muerte fue anunciada oficialmente este domingo en la cuenta oficial Instagram de la que fuera su compañía. No dieron detalles de la causa de su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La casa de moda que él fundó en 1965 y la cual todavía lleva su nombre está llorando hoy a este extremadamente talentoso modisto”, dice el mensaje que publicó la marca en su cuenta junto a una foto del artista. “Se quedará en nuestra memoria como el maestro de la sensualidad, los colores y la extravagancia”. Ungaro empezó en el mundo de la moda gracias a su padre, quien era sastre y fue su primer maestro. Sin embargo, fue cuando se mudó a París que conoció al también diseñador Cristóbal Balenciaga, quien lo formó. Fue en 1965 cuando fundó su casa de moda con la cual se consagró como uno de los diseñadores más prestigiosos de su época y favorito de algunas de las personalidades más importantes como Jaqueline Kennedy Onassis, Whitney Houston, Sarah Jessica Parker y Bianca Jagger. Ungaro era conocido por sus diseños llamativos, muy femeninos y llenos de color, pero sobretodo muy sensuales. Se retiró en el 2005 luego de vender su casa de moda al empresario Asim Abdullah, quien hasta hoy ha mantenido el nombre y la estética del artista. Ungaro, quien deja a su esposa y una hija, también hizo colaboraciones con Ferragamo y Bulgari. ¡Descanse en paz! Advertisement

Close Share options

Close View image Fallece el diseñador francés Emanuel Ungaro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.