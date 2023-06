Elyfer Torres, la Betty la fea más bella regresa a la televisión ¿Ya conoces a la joven intérprete de Betty en NY? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos años después de su premiere, la última versión de Betty la fea regresa a la televisión. A partir del lunes 5 de junio, Telemundo revive la encantadora historia de Betty en NY y volveremos a ver al elenco talentoso en la pantalla pequeña. Por supuesto, una de las estrellas que más se destacó de la telenovela fue Elyfer Torres, la joven actriz mexicana que le dio un toque moderno al rol en el 2019. Elyfer Torres Credit: IG/Elyfer Torres Y aunque en la serie vemos a la chica con el típico look de Betty, en realidad ella es toda una modelo. En su cuenta de Instagram, vemos a la actriz de 26 años gozando de sus rizos naturales y mostrando que es amante de la moda y sabe marcar tendencia con sus looks espectaculares. En una entrevista con Forbes, Torres explicó que su papel en Betty en NY y la energía de su personaje la ayudaron a ver y creer que su cabello es hermoso tal como es. "Al principio iba a todas las audiciones con el pelo lacio, porque eso era lo que normalmente veíamos en la televisión, al menos en México o América Latina. Entonces, el primer día que fui al set con mi cabello rizado, me preguntaron: '¿Qué te hicistes?' Y respondí: 'Oh, este es mi cabello, pero no te preocupes, podemos alisarlo'. Dijeron , '¡No! Lo amamos'", les contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La representación es algo tan importante, porque al menos en mi caso, creo que no estamos buscando o buscando cosas aspiracionales. Queremos estar representados y queremos vernos en la pantalla y decirnos a nosotros mismos: Puedo hacer eso, cuando estás en una industria o sistema que te dice que no puedes, nunca vas a hacerlo. Alcanzarlo," se sinceró.

